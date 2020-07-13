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港湖女神意外曝光賴品妤性感中空照 網友驚呼「腰到底多細？」
立法院本周起進行監察院人事同意權案審查與投票，國民黨及民進黨今分別都場外動員輪班守在議場大門，民進黨「港湖女神」高嘉瑜在臉書分享自己排班的「三寶」時，意外曝光立委賴品妤性感中空裝，清涼照片讓網友看了都高潮，還激動留言，「賴品妤腰到底有多細？」
民進黨團今上午8時開始輪流排班守大門，每4小時輪一次班，而高嘉瑜也上傳照片分享她自己在輪班的「三寶」，她表示，「飆高溫正中午，議場排班必備雞腿便當、水冷扇、中空裝賴品妤。」
從照片中可以看到高嘉瑜大口吃著雞腿便當，一旁有人在開箱水冷扇，而「中空裝賴品妤」則是指，穿著一席藍色連身長洋裝、但中間露出一截肚子的賴品妤。
不少網友看到後驚訝表示，「賴品妤腰到底有多細」、「正翻了」、「中空裝好厲害啊」，也有網友表示，「比較想看到中空裝高嘉瑜」、「趕快跟賴品妤借衣服穿」、「飆高溫的午後，就該飆高音」。
事實上，賴品妤不是第一次穿這件衣服，從賴品妤的臉書上就可知道賴常穿這件衣服，但多數都搭配長版西裝外套，因此姣好身材鮮少被人發現。
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