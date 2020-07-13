全國僅新北、澎湖未收 新北盼收汙水下水道使用費
新北市議會今審「新北市汙水下水道使用費徵收自治條例」草案，新北水利局長宋德仁說，新北接管數104萬戶是全國第一，台北市88萬戶位居第二，新北每年建設、管理費約41億元，全台僅剩新北、澎湖未收費，盼能使用者付費，目前仍在審議中。
宋德仁表示，新北一年汙水建設費約30億元、營運管法費為11.3億，建設雖有中央補助，但管理還是市庫支付，新北投入360億元接管汙水下水道，城市進步指標也看接管率，基於使用這付費、廢水減量，盼能收費。
市議員王淑慧說，曾說過10年不收費，現在不是反對收費，是要訂日出條款，清楚說明何時開始收費，且部分住戶比較晚接管，但最晚做又一起收費，等於是雙重受害。市議員蘇泓欽說，各行政區是否達到接管率多少，才開始收費。
宋德仁說，汙水建設經費龐大，建設還是由中央支持，由中央的推動委員會評估進行，像是樹林、永和都分3期建設，未來會隨著水費收費，每戶多20到30度水費，大約100元到150元的費用。
市議員鍾宏仁指出，汙水建設費有中央補助，也算是公務預算，是人民的納稅錢，政府有提供公共服務責任，建設費很多都是人民所得稅，不應該把成本算在水費內。市議員林銘仁則說，收費標準先預估後，看新北是營收還是補貼。
宋德仁表示，新北接管率僅次台北，接管數全國第一，新北一年接管率4成2為六都一半，收費方式與全國相同，新北成本約8元收費5元，沒有接管不會收費，希望大會支持。
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