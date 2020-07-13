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雙北共享單車借還 北市擬保留YouBike1.0車柱
雙北合作交流平台第10次副市長層級會議今在新北市政府召開，新北市副市長陳純敬與台北市副市長黃珊珊共同主持，針對雙北YouBike共享單車議題，在北市全面升級後，將在借還量高站點保留1.0車柱或新北建置2.0車柱。
陳純敬表示，雙北合作已邁入第6年，各項市民關心議題，雙北團隊皆全力以赴，目前兩市合作案件已達145案、已完成117案、28案持續推動中。
其中，雙北YouBike共享自行車誇縣市借還議題，將以民眾權益及便利為優先，明年底前台北市仍維持400個YouBike 1.0站點，讓雙北市民借還不受影響。
在2022年北市全面升級成2.0後，兩市將彈性檢討在北市跨市借還量高的站點保留1.0車柱，或是新北市在跨市借還點高站點建置2.0車柱。
捷運部分，汐止民生線經環保署環評初審會議決議已通過，目前已提送環評大會審查；而萬大中和樹林線、環狀線北環段及南環段仍持續推動中。
另外，針對雙北捷運將「分家」議題，新北市研考會綜合規畫組長林青璇表示，今日會議主要針對已在合作、推動的案例來討論，由於雙北捷運分家內容還在協調，未來有具體共識後會再討論。
台北市副市長黃珊珊今在召開相關會議前受訪表示，了解新北市想法，但在營運上不只有單一原因，包含營運主體及規格，且中央與地方都希望能一條線、一個公司來營運，未來可能採合作方式。
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