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雙北共享單車借還 北市擬保留YouBike1.0車柱

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
針對雙北跨市借還YouBike問題，北市未來擬在借還量高站點保留1.0車柱。聯合報系資料照
針對雙北跨市借還YouBike問題，北市未來擬在借還量高站點保留1.0車柱。聯合報系資料照

雙北合作交流平台第10次副市長層級會議今在新北市政府召開，新北市副市長陳純敬與台北市副市長黃珊珊共同主持，針對雙北YouBike共享單車議題，在北市全面升級後，將在借還量高站點保留1.0車柱或新北建置2.0車柱。

陳純敬表示，雙北合作已邁入第6年，各項市民關心議題，雙北團隊皆全力以赴，目前兩市合作案件已達145案、已完成117案、28案持續推動中。

其中，雙北YouBike共享自行車誇縣市借還議題，將以民眾權益及便利為優先，明年底前台北市仍維持400個YouBike 1.0站點，讓雙北市民借還不受影響。

在2022年北市全面升級成2.0後，兩市將彈性檢討在北市跨市借還量高的站點保留1.0車柱，或是新北市在跨市借還點高站點建置2.0車柱。

捷運部分，汐止民生線經環保署環評初審會議決議已通過，目前已提送環評大會審查；而萬大中和樹林線、環狀線北環段及南環段仍持續推動中。

另外，針對雙北捷運將「分家」議題，新北市研考會綜合規畫組長林青璇表示，今日會議主要針對已在合作、推動的案例來討論，由於雙北捷運分家內容還在協調，未來有具體共識後會再討論。

台北市副市長黃珊珊今在召開相關會議前受訪表示，了解新北市想法，但在營運上不只有單一原因，包含營運主體及規格，且中央與地方都希望能一條線、一個公司來營運，未來可能採合作方式。

雙北合作交流平台第10次副市長層級會議今在新北市政府召開。圖／新北市研考會提供
雙北合作交流平台第10次副市長層級會議今在新北市政府召開。圖／新北市研考會提供
新北市副市長陳純敬與台北市副市長黃珊珊今共同主持雙北合作交流平台會議。圖／新北市研考會提供
新北市副市長陳純敬與台北市副市長黃珊珊今共同主持雙北合作交流平台會議。圖／新北市研考會提供

捷運 YouBike

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