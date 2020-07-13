超狂母子檔騎小綿羊征服全台 媽媽曝下一步：單車環島
新北市三重區一名吳姓媽媽日前帶著兒子陳進財騎著100CC「小綿羊」環島，作為終生難忘的國小畢業禮物，熱血事蹟超過數萬網友按讚，媽媽接受本報採訪時也感動地透露，看到兒子在過程中自發性找路、訂飯店，「真的長大了」，未來更打算在兒子國中畢業後，再來一趟「進階版」的單車環島旅行。
吳姓媽媽透露，自己從年輕時就想要騎機車環島，但因為上班忙碌，結婚後要顧小孩，一直沒有機會，隨著兒子從五華國小畢業，決定帶著他在暑假一同完成夢想，並留下難忘回憶。2人討論的過程更是相當隨興，詢問完兒子後，他立刻一口答應，並決定2天後啟程。
吳姓媽媽表示，因過去沒有環島經驗，為了安全，事前做了不少功課，包括機車健檢及購買袖套、防曬等必備物品，並擬定好路線，向東台灣出發繞行全台，6日上午7點半出發， 花費6天5夜後，11日晚上回到新北，
談到過程最難忘的經驗，媽媽感動地說，兒子一路上從來不喊累，問他想不想要回家，還成熟地說「要做就要做到最好，不能放棄」，每當不確定騎乘路線，兒子更會主動拿手機搜尋，到了傍晚還自發性打電話訂飯店，「真的長大了」。
吳姓媽媽也感謝路上遇到的熱心民眾，有些人看到兒子身上的看板「我媽很瘋狂，送我小六畢業禮物環島」後，主動上前贈送水、飲料等物資，更貼心地帶路、指引方向，「感受到台灣人滿滿的溫暖」，兒子也從中獲得成長，懂事地說，「以後在路上看到有人騎車環島或需要幫助，一定會上前幫忙。」
吳姓媽媽表示，希望藉由環島經驗告訴兒子「想做的事情及時去做，不要錯過才後悔」，環島結束後，兒子更跟自己約定好下個目標，國中畢業後要再來一趟「單車環島」，進一步挑戰自己。
五華國小校長吳正雄表示，陳姓男童在學校表現相當活潑、人緣很好，經常分享跟家人出遊的照片、心得，這次也開心地跟老師、同學分享環島經驗；台灣機車路權促進會秘書長周志彥則提醒，環島前務必注意路況、多休息，切勿併排及右側超車，騎乘過程務必保持安全距離。
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