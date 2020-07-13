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兒童新樂園推「小小水樂園」 柯文哲幫童推輪椅玩水

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
台北市長柯文哲（右）下午親自為台北市第一座共融式親水遊樂場兒童新樂園「小小水樂園」揭幕，柯市長一直拿到壞掉、不能發射的水槍，全程處於被小朋友噴水攻擊的狀態。記者蘇健忠／攝影
台北市長柯文哲（右）下午親自為台北市第一座共融式親水遊樂場兒童新樂園「小小水樂園」揭幕，柯市長一直拿到壞掉、不能發射的水槍，全程處於被小朋友噴水攻擊的狀態。記者蘇健忠／攝影

北市柯文哲下午親自為台北市第一座共融式親水遊樂場兒童新樂園「小小水樂園」揭幕，柯市長幫身心障礙兒童推輪椅，通過噴水的「套圈圈」遊樂設施，讓身心障礙者也能坐輪椅一起同樂。

【中央社／台北13日電】

台北市首座共融式親水遊樂場正式開幕，兒童新樂園「小小水樂園」即日起開放到9月30日，供民眾在夏日玩水消暑，特別的是，輪椅能直接推進，身障者也能玩得不亦樂乎。

根據中央氣象局觀測，台北測站今天中午11時59分測出氣溫達攝氏38.9度，創下歷年7月最高溫紀錄，兒童新樂園即日起也開放「小小水樂園」共融式親水遊樂場，占地300平方公尺，內有5項遊樂設施，每一場次可容納百人，入場費用為新台幣50元。

特別的是，「小小水樂園」引入共融式概念，是任何人都可以玩的親水遊樂場。出生時缺氧導致腦性麻痺的許姓女童，她今年12歲，熱愛玩滑水道，但都要父母抱著才能玩，今天坐在輪椅上，讓媽媽推著體驗各項遊樂設施。

許姓女童的媽媽說，她只要負責推輪椅，比起以前要抱著女兒，輕鬆很多，女兒也很開心，期盼未來類似的設施能愈來愈普遍，就與共融式公園一樣，每名小朋友都能玩。

台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁指出，輪椅可直接駛入「小小水樂園」，呼籲其它親水遊樂場業者也能重視身障孩子想玩水的權利。

配合台北市政府安心旅遊方案，兒童新樂園也推出暑假三重優惠，第一重是一日歡樂票在7月15日至8月31日享有優惠價200元（原價350元），可暢玩園區21項遊樂設施，加贈如果兒童劇團平價劇場1次。

第二重為北市國小學童皆獲贈1張兒童新樂園專屬一日票，使用期限為7月15日至10月31日，13項遊樂設施無限暢玩；第三重是每週三台北市民日，北市國小學童可到小小水樂園免費玩1次。

「小小水樂園」內5項遊樂設施分別為水桶怪人、胖胖龍、套圈圈、甜甜圈、升降溜溜球。水桶怪人頂端有大、中、小3個不同大小水桶，水桶盛滿水後，會瞬間傾洩而下；胖胖龍則是穿梭在地面上，噴著清涼的水柱。

套圈圈是由色彩繽紛大圈圈串聯起來的水隧道，當小朋友穿越隧道時，會有水霧從360度各方噴灑；甜甜圈外觀像一塊美味紅色糕點的甜甜圈，上面有6顆觸控按鈕，只有觸碰其中一顆才會噴出水柱。

升降溜溜球有數根大、中型透明儲水管，內擺放數顆乒乓球，可自行控制水位高度，讓管線裡的浮球四處漂流。

台北市長柯文哲下午為「小小水樂園」揭牌，致詞時笑說，兒童新樂園上半年的生意很差，呼籲小朋友要請家中祖父母帶他們到兒童新樂園玩。

揭牌後，柯文哲被現場學童用水槍攻擊，全身濕透。

台北市長柯文哲（左）下午親自為兒童新樂園「小小水樂園」揭幕，柯市長幫身心障礙兒童推輪椅，通過噴水的「套圈圈」遊樂設施，與小朋友同樂。記者蘇健忠／攝影
台北市長柯文哲（左）下午親自為兒童新樂園「小小水樂園」揭幕，柯市長幫身心障礙兒童推輪椅，通過噴水的「套圈圈」遊樂設施，與小朋友同樂。記者蘇健忠／攝影
台北市第一座共融式親水遊樂場兒童新樂園「小小水樂園」下午揭幕，明天正式開幕。讓身心障礙者也能坐輪椅一起玩水同樂。記者蘇健忠／攝影
台北市第一座共融式親水遊樂場兒童新樂園「小小水樂園」下午揭幕，明天正式開幕。讓身心障礙者也能坐輪椅一起玩水同樂。記者蘇健忠／攝影

北市 兒童新樂園 柯文哲

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