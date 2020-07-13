兒童新樂園推「小小水樂園」 柯文哲幫童推輪椅玩水

台北市長柯文哲下午親自為台北市第一座共融式親水遊樂場兒童新樂園「小小水樂園」揭幕，柯市長幫身心障礙兒童推輪椅，通過噴水的「套圈圈」遊樂設施，讓身心障礙者也能坐輪椅一起同樂。

【中央社／台北13日電】

台北市首座共融式親水遊樂場正式開幕，兒童新樂園「小小水樂園」即日起開放到9月30日，供民眾在夏日玩水消暑，特別的是，輪椅能直接推進，身障者也能玩得不亦樂乎。

根據中央氣象局觀測，台北測站今天中午11時59分測出氣溫達攝氏38.9度，創下歷年7月最高溫紀錄，兒童新樂園即日起也開放「小小水樂園」共融式親水遊樂場，占地300平方公尺，內有5項遊樂設施，每一場次可容納百人，入場費用為新台幣50元。

特別的是，「小小水樂園」引入共融式概念，是任何人都可以玩的親水遊樂場。出生時缺氧導致腦性麻痺的許姓女童，她今年12歲，熱愛玩滑水道，但都要父母抱著才能玩，今天坐在輪椅上，讓媽媽推著體驗各項遊樂設施。

許姓女童的媽媽說，她只要負責推輪椅，比起以前要抱著女兒，輕鬆很多，女兒也很開心，期盼未來類似的設施能愈來愈普遍，就與共融式公園一樣，每名小朋友都能玩。

台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁指出，輪椅可直接駛入「小小水樂園」，呼籲其它親水遊樂場業者也能重視身障孩子想玩水的權利。

配合台北市政府安心旅遊方案，兒童新樂園也推出暑假三重優惠，第一重是一日歡樂票在7月15日至8月31日享有優惠價200元（原價350元），可暢玩園區21項遊樂設施，加贈如果兒童劇團平價劇場1次。

第二重為北市國小學童皆獲贈1張兒童新樂園專屬一日票，使用期限為7月15日至10月31日，13項遊樂設施無限暢玩；第三重是每週三台北市民日，北市國小學童可到小小水樂園免費玩1次。

「小小水樂園」內5項遊樂設施分別為水桶怪人、胖胖龍、套圈圈、甜甜圈、升降溜溜球。水桶怪人頂端有大、中、小3個不同大小水桶，水桶盛滿水後，會瞬間傾洩而下；胖胖龍則是穿梭在地面上，噴著清涼的水柱。

套圈圈是由色彩繽紛大圈圈串聯起來的水隧道，當小朋友穿越隧道時，會有水霧從360度各方噴灑；甜甜圈外觀像一塊美味紅色糕點的甜甜圈，上面有6顆觸控按鈕，只有觸碰其中一顆才會噴出水柱。

升降溜溜球有數根大、中型透明儲水管，內擺放數顆乒乓球，可自行控制水位高度，讓管線裡的浮球四處漂流。

台北市長柯文哲下午為「小小水樂園」揭牌，致詞時笑說，兒童新樂園上半年的生意很差，呼籲小朋友要請家中祖父母帶他們到兒童新樂園玩。

揭牌後，柯文哲被現場學童用水槍攻擊，全身濕透。