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雙連自治會連署保留逾2千份 北市：如期7月15日進場整頓

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市市場處表示，因民生西路45巷道路寬僅5公尺，無證攤販非法占用道路兩側各約1.5公尺，嚴重不符消防規定，另因緊鄰施工圍籬恐發生意外，北市府如期將於圍籬搭設日7月15日起，進行現場無證攤販整頓事宜。  圖／北市府提供
北市市場處表示，因民生西路45巷道路寬僅5公尺，無證攤販非法占用道路兩側各約1.5公尺，嚴重不符消防規定，另因緊鄰施工圍籬恐發生意外，北市府如期將於圍籬搭設日7月15日起，進行現場無證攤販整頓事宜。  圖／北市府提供

 台北捷運公司規畫「心中山線型公園」，7月15日將進行雙連段公園施工，北市府也以公安為由，將整頓民生西路45巷無證攤販。雙連市集自治會日前在臉書發起中日文版連署，目前已有逾2000千份連署書，盼保留雙連市集。

不過北市市場處今天再度發出新聞稿，表示因民生西路45巷道路寬僅5公尺，無證攤販非法占用道路兩側各約1.5公尺，嚴重不符消防規定，另因緊鄰施工圍籬恐發生意外，北市府如期將於圍籬搭設日7月15日起，進行現場無證攤販整頓事宜。  

當地里長、集英里長賴政庸表示，許多里民支持市場處整頓無證攤販，因周邊多為老舊社區，居民擔心若發生公安意外，通道被攤販擋住，消防車根本進不來。賴里長說，市場處安排攤商到其他市場，但現在支持留下來的，多為其他地區民眾及外縣市觀光客，不了解里民的苦。不過也有當地居民支持攤商參與連署，盼雙連市集納管保留。

雙連市集自治會表示，目前雙連市集已有100多攤商加入自治會，6月16日已將自治會名單送進市府，並提環境清潔維護計畫，原本市府在6月29日會議時，口頭答應給予攤商1個月時間，不過當天晚上協調會，又改為如期7月15日將整頓。自治會在連署中也表示，目前市府只停留取締管理、驅離攤販二元模式，盼市府提出可行的路，兼顧傳統市集文化保存、公共安全與環境清潔維護的新路。

北市府則表示，民生西路45巷原為謙和臨時攤販集中場，早年配合捷運系統北淡線工程新建，已於1989年辦理該集中場拆遷及淨空作業，並輔導安置當時有證攤販，市場處表示，目前該路段靠公園側無證攤販，多數來自外縣市，部分攤販垃圾留置於公園造成環境髒亂；也有部分住戶反映，攤販於防火巷弄堆積紙箱及貨籃，恐不利消防救災，要求市府進行管理。   ；

市場處表示，民生西路45巷攤販整頓案，市府已先宣導並辦理4場說明會，6月29日加開地方說明會，會中已向當地住戶、無證攤販及外界民眾說明北市府的整頓原則。並通知現場於7月15日起施工圍籬搭設後，西側禁止設攤等事宜，並持續於7月1日至13日間派員在現場發放宣導單，與攤販說明整頓事宜。此外，市府已引進社會局及勞動局等資源予攤販代表，期能提供現場無證攤販實質協助。

北市 公安 捷運

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