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時隔27年 國際扶輪世界年會2021將在台北舉辦

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為了宣傳「國際扶輪世界年會」明年將在北市舉辦，主辦單位也將在11月1日舉辦「2021台北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」。記者林麗玉／攝影
為了宣傳「國際扶輪世界年會」明年將在北市舉辦，主辦單位也將在11月1日舉辦「2021台北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」。記者林麗玉／攝影

國際扶輪世界年會明年中將在台北市舉辦。台北市長柯文哲今天出席「扶輪年會在台北、萬人反毒齊路跑」記者會，柯文哲說，新冠肺炎疫情到明年中應該已經結束，台北市運氣不錯。柯表示，他媽媽常說「這就是天要助你」，當年世大運舉辦時，有3個颱風90度轉向，若今年辦就慘了，因東京奧運就完蛋了，明年6月扶輪世界年會應該可以如期舉行。

台北市長柯文哲、國際扶輪世界年會地主籌備委員會HOC主委謝三連、及國際扶輪6區總監、北市民政局長藍世聰等人今天出席「萬人反毒公益路跑」宣傳記者會，柯文哲說，國際扶輪世界年會從在1994年、李登輝任總統時在台灣舉辦，現在相隔27年將回到台北舉辦，明年中將有100多個國家、4至5萬扶輪社會員踏上台灣參與年會。

另外，為了宣傳「國際扶輪世界年會」明年將在北市舉辦，主辦單位也將在11月1日舉辦「2021台北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」，並由跑過四大極地馬拉松，並曾拍攝電影「出發」的陳彥博擔任活動代言人。陳彥博今天出席記者會，也分享他跑超馬的心得，透過一次一次的挑戰，可以不斷認識自己、認識自己的極限。

反毒公益路跑即日起到8月31日開放網路報名，國際扶輪3481地區總監賴志明說，這次的公益路跑會從總統府前凱達格蘭大道起跑，選手可以跑在封路的仁愛路及新生高架牆上，競賽組為12.5公里、休閒組3公里，適合全家大小一同參與。

活動記者會上，柯文哲、國際扶輪世界年會地主籌備委員會主委謝三連等人也共同宣誓，展現台北市對國際扶輪世界年會的期盼及反毒決心，

北市 柯文哲 反毒

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