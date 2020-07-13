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為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

連日有雨 台中國光里防制登革熱動起來

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市南區國光里長陳雅惠(右)今與環保志工消毒環境，防制登革熱。圖/陳雅惠提供
台中市南區國光里長陳雅惠(右)今與環保志工消毒環境，防制登革熱。圖/陳雅惠提供

台中市今年到目前為止，有5例登革熱境外移入病例，台中市南區國光里長陳雅惠今帶領環保志工，穿梭里內各巷弄噴藥防治病媒，確保社區安全。

國光里長陳雅惠表示，最近降雨頻繁，又是病媒蚊容易孳生的時節，為避免登革熱捲土重來，盡早展開全里大消毒，也提醒里民注意，清除居家內外孳生源。

陳雅惠今天上午帶領國光里5位環保志工與環保局委託合格專業病媒防治業者，針對溝渠、樹叢、花盆、等較易出現病媒蚊的角落，逐戶進行病媒蚊防治噴藥消毒工作。

陳雅惠說，國光里每年都會進行2次全里環境消毒，今年有新冠肺炎疫情，更加強社區環境衛生消毒工作。噴藥前1週，里辦公處並協助發放噴藥通知單給里民，提醒民眾配合噴藥作業。她呼籲里民應該落實「巡、倒、清、刷」仔細巡視家戶積水容器，將積水倒掉，不要養蚊子。

市議員邱素貞指出，根據衛生福利部疾病管制署統計數據，2018年台中市登革熱本土病例及境外移入病例數共有152例，全國最多，2019年共有70例，今年截至目前為止有5例。

雖然目前登革熱病例數低於往年，但因為近期下雨，多處地區積水，成為登革熱病媒蚊的溫床，恐導致社區性、大範圍的群聚傳染，因此全面做好居家環境整潔， 不容忽視，未來將爭取更多相關預算，徹底防範登革熱疫情，避免感染。

台中市南區國光里長陳雅惠(右)今與環保志工消毒環境，防制登革熱。圖/陳雅惠提供
台中市南區國光里長陳雅惠(右)今與環保志工消毒環境，防制登革熱。圖/陳雅惠提供

登革熱 病媒蚊 台中市

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