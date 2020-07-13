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黎明幼兒園長綁十字架求保留 中市府：尊重司法不偏頗

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市地政局專委唐仁梂表示，此案在司法過程，市府保持中立並雙方理性溝通。記者陳秋雲／攝影
台中市地政局專委唐仁梂表示，此案在司法過程，市府保持中立並雙方理性溝通。記者陳秋雲／攝影

台中市黎明幼兒園拆遷案纏訟多年，前年9月更三審判決黎明幼兒園敗訴後，黎明自辦市地重劃區重劃會向法院提供擔保聲請假執行，距強制拆除幼兒園還有一周，園長林金連今天綁在「十字架」抗議，他揚言如市府不幫忙保留幼兒園，他要在烈日下被曬乾、曬死。

市府政政局強調，黎明幼兒園建物無合法證明文件，土地則大部分座落於道路和公園用地上。市府也提醒重劃會在重劃過程中，應與拆遷戶良好溝通，市府一貫立場尊重司法，尊重拆遷戶、重劃會與地主的相關權益，立場絕不偏頗。

林金連10年來曾到總統府前自殘、騎腳踏車撞前台中市長林佳龍座車，幾度失蹤，今天到市府廣場綁在自製的十字架上抗議，他說「這麼多的選票給盧市長」盧團隊應盡速面對黎明幼兒園強拆危機，如果市府堅持不出面，他要在府前曬乾曬死。

連日來台中戶外高溫，林金連說，他從8日下午3點就到市政中心前苦站、靜坐並夜宿，到今天中午已超過113個小時，法院的緩拆令到7月20日到期，他哭訴黎明幼兒園一拆，孩子要去哪裡讀書？他只想請市保留幼兒園。

林金連說，台中市歷任市長胡志強、林佳龍、盧秀燕都無法解決，現在盧團隊仍不願面對。

市府聲稱對重劃案件只會會保持中立的態度。林金連控訴，市府是否為財團的利益背書，請市府拒絕讓重劃惡法地侵害人民的居住權，他會繼續在市府廣場抗議，請市府幫忙保留黎明幼兒園。

地政局專門委員唐仁梂指出，此案進入司法程序，基於司法獨立，各界應尊重法院判決與法律程序執行。市府建議重劃會、地主與黎明幼兒園應儘速溝通協調，透過協商和平解決爭議。

地政局指出，黎明幼兒園因參與自辦重劃，與重劃會纏訟多年，2017至2020年間多次陳情，因自辦市地重劃爭議屬私權範疇，經台灣高等法院台中分院更三審判決，應拆除地上物，市府尊重司法，也建議重劃會妥善處理，依法圓滿解決，獲取雙贏。

地主與重劃會爭議事項應循民事訴訟管道解決，市府籲雙方希望雙方可以理性對話，透過協商和平解決。

黎明幼兒園園長林金連要求市府協助保留幼兒園，自綁在十字架上，揚言不惜在市府廣場曬乾曬死。記者陳秋雲／攝影
黎明幼兒園園長林金連要求市府協助保留幼兒園，自綁在十字架上，揚言不惜在市府廣場曬乾曬死。記者陳秋雲／攝影

幼兒園 司法 台中市

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