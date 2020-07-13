搶國旅熱潮 新北「微笑山線」推親子共遊

新冠肺炎疫情讓民眾無法出國旅遊，也促使國內旅遊需求大增，新北觀光局推出「微笑山線」旅遊，串聯樹林、鶯歌、三峽及土城延伸到中和、新店及深坑、石碇、平溪等地，新北市長侯友宜說，這適合親子利用大眾運輸，來趟綠能、近鄰旅遊。

新北觀旅局與親子天下合作，自8月起至12月規劃8場「登山健行步道體驗」，由荒野保護協會負責導覽，讓家有6到12歲孩子的家長，把握周末時光到步道健行、認識生態物種、體驗藍染、鹽滷豆腐、手拉坏等活動。

荒野保護協會榮譽理事長李偉文說，因疫情關係讓民眾走向山林，其實平時就能讓孩子脫離電視螢幕，來到山林用五感體驗，甚至觸摸泥土、運動流汗，有助於孩子發展天性，共享親子時光。

晨晨登山隊的爸爸余業文說，女兒9個月大就跟著他與妻子爬山，雖然剛開始有辛苦的地方，但現在爬山更讓孩子健康、獨立與培養勇敢的性格，現在也能放下3C產品，全家一起共享親子時將。

侯友宜說，新北有好山好水好風景也有人文底蘊，微笑山線是親子步道，只要搭乘捷運、火車等大眾運輸，就能在1小時內抵達，歡迎民眾領完三倍券後，到微笑山線購買當地店家的文創商品、食物。

觀旅局指出，微笑山線的登山健行步道體驗，共有4條步道、8場次活動，分別是土城朝山步道、樹林大同山步道、三峽鳶山步道、鶯歌孫龍及鶯歌石步道，歡迎民眾至新北觀光旅遊網報名參加。