終結占用！ 五股遭占公有地改公車亭啟用

新北市五股區成泰路四段龍形天廈社區前公有地遭占用10年，新北交通局今年5月開始整地，並整建公車彎、公車候車亭和綠舖標線人行道，交通管制工程科長陳建成說，整理後有效紓解成泰路四段22巷口路段壅塞情形。

五股成泰路是前往淡水的重要道路，尖峰時間常出現壅塞狀況，過去龍形天廈社區前的公車站牌位於長下坡、轉彎處，使得公車停靠時險象環生，而遭占用的公有地卻被私設停車格出租。根據統計，當地去年至今發生約275件交通事故

陳建成說，該路口交通改善工程以人本交通為原則，由交通局、養工處、警察局、五股區公所等單位，自5月22日起陸續進行道路整平、花圃路障清除、劃設綠舖標線型人行道，台電和消防局也配合遷移4柱電桿和消防栓。

陳建成表示，過去該路口從八里往五股方向路段因只有2線車道，每當公車靠站就造成後方車流受阻，清除花圃路障，將公車停靠區退縮至公有地內闢設公車彎，同時設置公車候車亭，讓民眾有更安全等車環境，也能紓解交通壅塞問題。