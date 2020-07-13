羅馬競技生死鬥 新北開辦總獎金3萬2

Youtuber「反正我很閒」發起羅馬競技生死鬥，首屆冠軍賽日前在公館水岸激烈開戰，新北環保局指出，8月5日將在中和區清潔隊資源回收場舉辦校外賽，即日起開放全台大專院校學生組隊報名，總獎金共有3萬2000元。

環保局指出，清潔隊每天循線收運數以萬計的資源回收物，並由隊員逐項分類提高回收價值，為了提高回收觀念，與體會清潔隊辛苦，搶搭大學生最夯話題、最流行熱潮、最熱門運動，將舉辦「羅馬競技生死鬥校外賽」朝聖之戰。

環保局說，該活動已徵詢「反正我很閒」同意以非營利方式推廣，限額正取16隊、備取3隊，不同於正規一對一競賽，改採團體3戰2勝賽制，3至4人可組隊報名，並開放學生跨校、跨科系組隊，另也開放60名觀戰名額。

校外賽的冠軍隊伍將獲得獎金8000元，亞軍5000元、季軍3000元，冠軍隊伍每人還可獲得一條特製紀念頭帶；另外，也會在參賽隊伍中選出最佳造型獎3隊，各提供2000元獎金。

環保局指出，「羅馬競技生死鬥」是以寶特瓶作為武器進行對戰得分，擊中對手持武器的手1分、正面2分、背面3分，先拿到10分者獲勝，擊中頭部不算分，若直接將對方手中寶特瓶擊落，則可直接獲得勝利。

環保局表示，做好安全防護也樂於支持學生，同時學生來到回收廠，也能了解源頭減量、減少不必要消費的重要性，歡迎學生至網站報名，報名截止日為7月28日，報名網址：https://reurl.cc/0oNXYl。