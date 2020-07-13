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十三行山水八里特展 揭露台灣史上最早農漁民日常

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
民眾可動手體驗曾經興盛一時的觀音山打石產業。圖／十三行博物館提供
民眾可動手體驗曾經興盛一時的觀音山打石產業。圖／十三行博物館提供

新北市立十三行博物館推出「山水八里—八里人文與自然特展」，首度展出國際著名考古遺址「大坌坑」近百件出土標本，以及八里地區傳統產業「打石」與「牽罟」器物，一窺台灣史上「最早的農夫及漁夫」所使用的石器農具，搭配虛擬場景與互動裝置，呈現八里從山頂到海邊橫跨五千年的文化歷史。

八里區位於淡水河出海口左岸，古稱「八里坌」，自五千多年前的新石器時代早期開始，歷經清季開口通商到近代台北商港營運，一直都是海外移民登陸與跨國貿易交流的重要據點。

文化局長龔雅雯指出，「山水八里—八里人文與自然特展」是十三行開館以來首度辦理的八里地方特展，將近百件的大坌坑遺址標本更是第一次公開亮相，可以近距離觀賞臺灣史上「最早的農夫及漁夫」所使用的石器農具、石網墜及生存環境中的動植物遺留，了解先民們運用自然資源的智慧哲學，並從陶器上精美的拍印紋、刻劃紋等裝飾紋樣，看見不同年代的美學。

十三行博物館館長陳春蘭表示，特展除了展出史前考古遺物，也展出多件與在地產業有關的珍貴文物，包括充滿樸實「手作感」打石工具與漁撈工具組。其中「打石」與「牽罟」曾是八里重要的經濟活動，但隨著觀音山石禁採及天然海岸線消失，這些活動也逐漸式微，展場中特別復原了擬真互動設施，讓觀眾體驗，特展從即日起至明年1月17日在十三行第一特展廳展出，更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw查詢。

淡水河口美景透過投影環景裝置呈現。圖／十三行博物館提供
淡水河口美景透過投影環景裝置呈現。圖／十三行博物館提供
民眾可透過牽罟互動裝置，體驗合力捕魚的樂趣。圖／十三行博物館提供
民眾可透過牽罟互動裝置，體驗合力捕魚的樂趣。圖／十三行博物館提供

八里 十三行

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