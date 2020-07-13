配合台65浮洲橋匝道工程 板橋板城路段封閉5個月
為配合未來台65線增設浮洲橋下橋匝道，新北市工務局先行改善地面道路，盼未來匝道工程與地面銜接蝕交通更順暢，為此，7月15日起至12月1日止將暫時封閉板橋區板城路部分路段，提醒用路人行經該處時提前改道行駛。
板橋浮洲合宜住宅完工進住後，帶動人口成長及周邊住商發展，而一旁的台65線為附近主要交通要道，但大量人口常造成台65線板橋兩個匝道回堵。
新北市政府自2013年起推動「台65線浮洲交流道增設北上、南下匝道工程」，新增匝道銜接板城路，除強化浮洲合宜宅聯外功能，也可將長短途旅次分流，把欲前往台65線車流引導至板城路，解決華東街、板橋二交流道目前壅塞情形。
工務局表示，配合交通部公路總局將施作台65線新增匝道工程，未來台65線新增匝道工程完成後將大幅增加車流量，預估約有近7成車流來自樹林地區，車輛多以浮洲橋進行轉接。
為此，工務局先進行改善地面工程，包含道路優化工程、板城路配對單行工程2大工項，施作完成後，未來下浮洲橋即可從板城路提早進入台65線，除讓欲駛入縣民大道和華東街口與板橋市區車流交會，也使樹林地區往台65線北上匝道聯絡道車輛更便捷。
另外，配合台65匝道施作及未來區域交通規畫，將調整板城路部分路段為單行道，大幅改善交通銜接或車流堵塞問題，工務局新工處表示，使工程已於6月15日開工，預計明年9月完工。
其中，調整號誌、標示及增設迴轉道等工程，預計今年12月即可完成，而為進行迴轉道的工程施作，市府將在7月15日起至12月1日止，暫時封閉部分板城路段，呼籲用路人行經改道路段多注意現場告示牌提前改道。
另外，立委吳秉叡先前也指出，台65線南下新莊二交流道經常車輛回堵造成壅塞，盼在新莊增設出口匝道的可行性，目前規畫透過發布回堵訊息，並改善相關號誌、標線，協助駕駛人因應，公路總局則表示，預計今年底前做出可行性研究。
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