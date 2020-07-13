新北推微笑山線 親子體驗步道同行

新北市觀光旅遊局推出「微笑山線」山林步道，鼓勵市民帶著孩子共遊近郊山林，並在8月至12月規劃8場體驗活動，14日起開放報名，鼓勵市民親子同行。

新北市長侯友宜接受聯訪時表示，新北市繼「青春山海線」及「淡蘭古道」後，今年再推出全新旅遊品牌「微笑山線」山林步道，串聯樹林、鶯歌、三峽、土城，延伸至中和、新店以及深坑、石碇、平溪等地，適合家庭旅遊。

新北市觀旅局表示，微笑山線的核心精神為親山、親近、親密，可以透過搭乘大眾交通工具抵達，不僅不會塞車也落實環保節能。

新北市觀旅局也與親子天下合作，從8月起至12月，共規劃8場體驗活動，由荒野保護協會負責導覽，邀請家中有6至12歲孩子的家長把握週末時光共學共樂。

新北市觀旅局表示，活動包括步道健行，認識生態物種、尋訪古蹟到手作體驗藍染、鹽滷豆腐、手拉坏等，14日起開放報名，詳情可上新北市觀光旅遊網查詢。