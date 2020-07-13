最新消息！台南河樂「光影之河」將休園5天
台南市河樂廣場是仲夏消暑好去處，一般假日人潮每天平均約5000人次。市府為配合7月18.19日舉辦的「光影之河-光之舞影」活動，河樂廣場調整於7月14、15、16及20、21日五天休園。
台南市曾繁華一時的「中國城」，沒落後被拆除，已搖身一變為唯美的古羅馬風格設計，成為全台最美的城市潟湖親水公園，炎炎夏日更是親子戲水的最佳勝地。此外，河樂廣場的唯美造型與風情，也成藝文觀光勝地。
市府將於7月18、19日周末假期晚上7時30分至8時10分，在河樂廣場西側水域舉辦「光影之河-光之舞影」表演活動，將結合現地創作的舞蹈，及藝術家雷射光束作品，運用夜間的光影變化及聲音效果，為河樂廣場創造獨特的視覺意象。工務局預期帶來的大量遊客觀眾，更謹慎面對整體環境的安全與服務，提前休園做好應檢修項目。
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