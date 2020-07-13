國際扶輪年會在台北 柯文哲指登場時疫情應趨緩

2021台北國際扶輪年會預計明年6月登場，台北市長柯文哲今天說，新冠肺炎疫情到明年6月應該就會趨緩，台灣運氣還不錯，原訂今年舉辦的東京奧運就完蛋了。

2021台北國際扶輪年會與會人數預計超過4萬人，為台灣近年來規模最大的國際會議，預計明年6月12日至16日在台北南港展覽館一館及二館舉行。資料顯示，當時有11座城市競標，最後台北在德國漢堡、美國休士頓、中國大陸香港及澳門等城市中勝出。

而「2021台北國際扶輪世界年會萬人反毒公益路跑」將於今年11月1日在總統府前廣場開跑，柯文哲上午出席宣傳記者會時表示，保證會全力支援明年的世界年會。

柯文哲說，前總統李登輝總統任內，曾舉辦過一次台北國際扶輪年會，時隔27年再到台灣舉辦，「有時覺得我們運氣不錯，疫情到明年6月應該差不多解決了，如果是今年，就慘了」。

他指出，以目前的國際能量，再過1年，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情應可完全應付，台北國際扶輪年會明年6月應可如期舉行。

柯文哲表示，「台灣在國際上如果以國家為名義阻礙很多，以城市為名義，大家比較難阻擋」，他非常期待屆時能推廣城市行銷、經濟發展及國際連結。