超狂母子檔環島成功！ 100CC小綿羊征服全台灣

新北市三重區一名吳姓媽媽為了送給兒子終生難忘的國小畢業禮物，日前帶著兒子騎著100CC「小綿羊」環島，並製作「我媽很瘋狂，送我小六畢業禮物環島」看板，母子熱血事蹟被分享在網路上後，超過數萬網友按讚，一夕爆紅，經過6天5夜行程，他們也順利回到三重住家，令許多民眾大讚「三重之光」！

吳姓媽媽6日在臉書「爆廢公社公開版」分享，將與兒子出發環島，交通工具就是一台100cc的摩托車，雖然看似要贈送兒子國小畢業禮物，但她也透露內心的真實答案「是我想環島啦」。

吳姓媽媽指出，小學六年轉眼間過去，小情人從稚氣的兒童蛻變成有想法的男孩，接下來兒子要國中了，生活將不會只有爸爸、媽媽、妹妹，會有很多人、事、物接連排隊等候佔據生活，「帶兒子環島的120小時，將是母子獨處時光，希望未來國中、高中、大學的每個日子裡，都能一起成長、互相學習」

兩人6日從新北市出發，沿著逆時鐘環島，並在台灣各地美景拍照打卡，行經鹿港時，還幸運遇到白沙屯媽祖加持，令他們開心直呼真是幸運，此外，許多民眾在路上巧遇他們，也熱情地合影留念，並送上水、飲料等物資，為他們加油打氣。

歷經6天5夜，母子終於回到三重住家，吳姓媽媽也開心地在臉書「我是三重人」貼出兒子拿著看板的帥氣照片，告訴大家「我是瘋狂媽咪～我跟熱血兒子已經回到三重了！兒子是五華應屆畢業生，希望這次的禮物能讓他滿意！」