森永牛奶糖化身悠遊卡 童年滋味帶著走

悠遊卡公司推出森永牛奶糖造型悠遊卡，讓童年回憶再現，並與實品等比例縮小、100%仿真，外盒還刻印有台灣森永製菓股份有限公司的生日。

悠遊卡公司表示，森永牛奶糖明年將滿60歲，此次推出「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」，可勾起許多人的童年回憶，並將回憶化為具體收藏。

森永牛奶糖悠遊卡長2.65公分、寬1.13公分、高5.1公分，與實品等比例縮小，100%仿真，外盒還刻印有台灣森永製菓股份有限公司的生日1961年6月9日，收藏或送禮都是好選擇。

悠遊卡公司將在13日上午11時起至7月19日夜間23時59分止開放預購，可透過7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商預購，每個售價新台幣190元。