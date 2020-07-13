大龍市場14億元改建 超市級服務兼具傳統人情味

台北市大龍市場及社區斥資14億元改建，去年底重新開幕，攤商走文青風，生鮮食材保存很講究，透過溫控設備，保存食物的新鮮狀態，市場周邊還有孔廟、大龍峒保安宮等古蹟，還有深度導覽，不僅凝聚在地人氣，更嘗試把觀光客帶進來。

大龍市場因被認定為海砂屋重建，2015年起耗時四年四個月完工，打造地下四層、地上13層建築物，一樓是市場，二到五樓是公務機關，六到13樓則是國宅。市場又分為南北區，分別販賣生、熟食，共有82個攤商，皆採乾溼分離，也導入電子支付，為維護環境，每天休市前的打掃更是不馬虎，地面汙垢都要刷乾淨，開幕近一年，聞不到腥臭，也看不見髒亂。

「超市級的服務，傳統市場的人情味」，大龍市場自治會會長吳碧嬌表示，市場必須思考如何永續經營，特別是台北市，超市林立，傳統市場勢必得轉型，否則濕滑髒臭，很難讓顧客願意踏進來，更別說是年輕人。

走進大龍市場，現代化設備結合日據時期丁掛磚元素，相當講求「歷史感」；攤商們客製化服務，讓民眾感到貼心，買塊豬肉還附帶煮菜解說，老闆還擔心瘦絞肉口感太乾，多切幾塊豬油一起混搭；也有雞肉攤抓住北市絕大多數都是小家庭，把整隻甘蔗雞肉切盤、分裝，還有真空包裝服務，只要客人要什麼，攤商就盡力達成。

大龍市場在地經營卅多年，不少顧客從年輕起就買到現在，改裝後，成功擺脫濕滑髒亂，但巷弄間還有早市，許多長輩仍習慣在外採買，走不進來。

吳碧嬌坦言是「好的市場放在錯的位置」，重新開幕還不到一年，也要經營客群，如今又遭逢疫情；不過，她仍樂觀的說，每逢假日，年輕人、觀光客面孔仍不少，也替攤商加把勁，必須做出自己的特色。

經營38年蕭姓豬肉攤商老板表示，以往多將豬肉擺在木板、鐵鉤上，現在通通放入透明冷藏櫃，讓顧客直接臨櫃挑選，不然半夜屠宰的豬， 顧客早上到市場就覺得不新鮮了，改建後對環境整潔相當講究；他說，改造後生意並未流失太多，只要用心經營，照顧到客人需求，顧客自然會回流。