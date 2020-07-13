改造傳統市場 經濟部：變成最接地氣的庶民經濟

「傳統市場髒亂印象讓消費者逐漸遠離」經濟部中部辦公室主任郭坤明說，他們正在進行一項文化創意改造工程，將創新、青年和市場結合，翻轉髒亂的印象，讓「傳統市場重新成為最接地氣的庶民經濟」。

郭坤明說，全國公營市場四四二處，加上民營黃昏市場和早市，過去由經濟部管理，他認為要落實地方自治，由縣市政府主動參與。「過去公營市場，市場管理員只管內，市場外攤販亂擺、車輛違停都不管，這是不對的」，應將這些攤商組織成協會，一起參與管理改變亂象，才能改變消費者印象。

建築老舊也是老問題，他說，傳統市場都在各鄉鎮生活圈中心，他推展「中繼市場」概念，在舊市場旁以鋼構興建中繼市場，例如板橋的「黃石市場」，寬敞、明亮、通風消費者自然進來，利用這段時間改建老舊市場，而傳統市場二樓乏人問津，他認為應轉作多功能用途，作為長照據點、社區活動中心。

鹿港第一市場是歷史建築，不能改建但二樓和連鎖健身中心合作，成為鎮民運動休閒空間。經濟部也授權讓縣市政府評核優良市集和名攤，三星以下由縣市政府評定，鼓勵攤商改善經營環境。

最重要的是引進青年參與，市場閒置攤位以一元低價租給年輕人擺攤，也鼓勵「攤二代、三代」為老攤改造新形象，台中忠信市場、新竹東門市場有手沖咖啡、花藝和啤酒串燒，過去市場入夜後漆黑一片，現在晚上比白天還熱鬧，大幅提升消費者和市場的黏著度。