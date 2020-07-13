北市影視音實驗教育機構 又沒招滿

台北市長柯文哲任內創辦的台北市影視音實驗教育機構，今年邁入第5屆，昨天招生截止，仍招不滿額。市議員點出影視音實驗教育仍有教學定位、目標不明等2大隱憂；也有議員建議，台北流行音樂中心即將開幕，應作為影視音教育的實習場域，才能一加一大於二。

繼資策會教研所的「運算思維實驗教育機構」日前宣布不再招新生，今年台北影視音實驗教育機構招生仍不佳，再度凸顯實驗教育困境。

北市議員吳世正說，影視音機構是柯文哲一手催生的實驗教育，但除第1年招生踴躍、學生擠破頭想進來念，之後年年每況愈下，今年第1階段招生5月10日截止僅20人報到，第2階段招生原本至6月1日，但因招生不佳，持續滾動接受報名至昨天7月12日。影視音機構主任林睿育表示，今年招生上限為41人，至昨天截止前35人報名。

吳世正說，正因影視音的教學定位不明，導致學生、家長卻步，以第2屆畢業生就學就業狀況看，一共有33位畢業生，調查至6月中，有9人國內升學、1人赴國外升學、其餘23名學生仍在準備升學考試及求職。

議員簡舒培則認為，影視音實驗教育機構較令人擔心能否讓教育與業界連結，尤其每學期學費高達近10萬元，若學生畢業之後，能馬上進入職場，對教育產業都是好事，簡認為，若能結合即將開幕的台北流行音樂中心，作為影視音教育機構的實習場域，才能有效培育影視音人才。

吳世正點出影視音實驗教育的2大隱憂，包括招生少學費收入少，會造成漲學費、設備更新慢等惡性循環；還有主管單位為文化局，教學定位不明，學生是以升學或就業為主？還有影視音的專業課程不夠紮實。