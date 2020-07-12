北市社會局長 傳市府顧問周榆修接任

中央社 / 台北12日電

台北市社會局長劉志光因健康因素請辭，外傳將由市府顧問周榆修接任，預計15日發布人事公告。不過，台北市副發言人黃瀞瑩表示，府內任何人事異動均會透過正式新聞稿對外說明。

劉志光稱自己因腦血管狹窄，不能再繼續高強度工作，二度向市長柯文哲請辭，辭呈已批准，人事令預計7月中旬生效，目前他休假中，未來將先休養一陣子，視身體情況再回到醫界與學校。

台北市社會局長人選自從前局長許立民卸任後，一波三折，先透過遴選找來新竹市前社會處長陳雪慧，未料，陳雪慧表現不如預期，最終黯然去職，中間一度找不到接任人選，副市長蔡炳坤還代理一陣子。

今年3月中，柯市府透過遴選找來北市聯醫中興院區院長劉志光，沒想到短短3個月，劉志光以健康為由請辭。

至於由誰接任社會局長，有知情人士指出，周榆修與聯醫副總院長許家禎都是口袋名單，但最後應是周榆修脫穎而出，明天上午將在晨會討論，預計15日發布人事公告。

周榆修為民進黨蘇系出身，曾任台北市議員助理、民進黨青年部副主任、立委蘇巧慧助理等，2017年進入柯市府市長室擔任專員，2018年升任市府顧問。由於周榆修在選舉與黨務有豐富經驗，2018年九合一選舉乃至於2020年總統暨立委選舉，頗受柯文哲倚重與信賴。

台北市政府異動職務除了社會局長，秘書長薛春明將退休，由副秘書長陳志銘接任，發言人一職也將由主任研究員陳智菡接任，原發言人周台竹則可專心於擅長的國際事務。

九合一選舉 民進黨

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