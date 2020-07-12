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中正紀念堂周邊彈性限高 改「文資法」管理

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
中正紀念堂。圖／本報資料照
中正紀念堂。圖／本報資料照

中正紀念堂周邊50公尺範圍的建物「限高令」，曾於2017年鬆綁，但地方一直期待解禁，台北市都發局向台北市都市計委員會提案，刪除該區域的限高規定，未來新大樓、都更案的樓高，將改由「文資法」管理，形同彈性解禁。

中正紀念堂在戒嚴時期落成，主建物高度達76公尺，一度為全台北市最高建物，並在周邊區域50公尺列為管制範圍，畫設特定專用區，規定建物限高不能超過53公尺，常被解讀是威權時代象徵。

台北市長柯文哲上任後，台北市都發局於2017年提案，鬆綁信義路一段、愛國東路的建物限高，從53公尺放寬為65公尺，最後台北市都委會拍板通過，但地方仍盼解除限制。

近期，台北市都發局又提案，刪除所有限高規定，包括中山南路以西街廓限高24公尺、杭州南路二段以東街廓限高53公尺、仁愛路一段及信義路一段交叉口新建物不超過目前建物絕對高度，其餘地區限高65公尺。

台北市都發局解釋，「文資法」已規定古蹟周邊的建物，包括量體、高度，現在就回歸「文資法」，若遮蓋古蹟外貌、影響觀賞時，須經文資主管機關討論，且仍維持管制範圍，即中正紀念堂周邊區域50公尺。

北市 文資法 中正紀念堂

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