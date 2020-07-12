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新冠肺炎疫情讓通路全亂了套 貢寮鮑銷大陸今年掛0

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市貢寮區漁會與中國大陸業者簽具採購意向書，但因對岸受疫情衝擊，未來台採購。圖／新北市漁管處提供
新北市貢寮區漁會與中國大陸業者簽具採購意向書，但因對岸受疫情衝擊，未來台採購。圖／新北市漁管處提供

新北市貢寮區漁會去年10月和大陸業者簽定採購意向書，今年農曆過年後洽商出貨，但因新冠肺炎疫情影響，銷售通路全亂了，「貢寮鮑」今年至今未能賣進大陸。有養鮑漁民說，今年因禁大陸鮑魚進口時間延長，貢寮鮑國內銷售情況和行情還算不錯。

新北市議員周雅玲指出，貢寮區漁會去年10月擬具採購同意書，未見中國大陸方面回應，今年3月才獲回覆「深感抱歉」，讓漁民只能自力救濟，要求市府幫助漁民拚經濟。

貢寮區漁會總幹事林麗美今天說，貢寮鮑在國內已打開知名度，與對岸業定簽訂採購意向書，會載明得先滿足國內市場需求，供貨有餘裕才會外銷大陸。

林麗美表示，今年農曆過年後與對岸業者洽詢採購事宜，由於對岸爆發新冠肺炎情，市場受影響，通路也亂了，因此無法履行採購契約，並非市政府或區漁會不努力。

經濟部去年4月間公告，每年11月至隔年3月間禁止中國大陸活、生鮮及冷藏鮑魚賣進台灣。貢寮鮑產季為從每年12月開始，因受暖冬影響成長較緩慢，加上疫情衝擊導致銷售疲弱，今年禁止進口管制期限延至5月底。

貢寮 新冠肺炎

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