新加坡光雕團隊設計 深澳光雕水舞秀有小卷和白帶魚

新北市政府舉辦「夜漁港三倍爽」系列活動，首場由瑞芳區深澳漁港光雕水舞秀拉開序幕，邀請新加坡金氏紀錄光雕投影Hexogon Solution（賀喜）團隊，設計融合在地漁港特色及地質景觀的光雕水舞秀，昨晚起到24日每晚7點到9點，每30分鐘展演一次，帶給觀眾全方位視覺與聽覺饗宴。

新北市農業局長李玟表示，為賦予漁港新的角色，今年在深澳漁港辦理「深澳亮一夏」系列活動，推出漁港水舞、minecraft夏日親子遊及七夕情人節「鎖定鐘生」活動。

李玟說，市府還推出「振興168活動」，民眾使用振興三倍券到漁港漁市、餐廳及周邊商圈消費，除享優惠，還有機會抽中大獎，歡迎民眾一同來感受不一樣的漁港風情。

深澳水舞秀以氣勢磅礡的開場音樂，搭配水舞揭開序幕，運用光雕技術，呈現在地產出的小卷、白帶魚在水幕中舞動跳躍。融合科技感的光雕水舞秀，帶給觀眾不同的震撼體驗與樂趣。