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1280定期票搭破萬元個位數 有800張搭不到百元

中央社 / 台北12日電
台北市長柯文哲要求研究持1280定期票搭乘破萬元的搭乘軌跡，挨批「開吃到飽餐廳卻嫌吃得多」。不過，交通局指出，平均低於1280元每月約4萬、5萬張，其中有800張搭不到100元。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
台北市長柯文哲要求研究持1280定期票搭乘破萬元的搭乘軌跡，挨批「開吃到飽餐廳卻嫌吃得多」。不過，交通局指出，平均低於1280元每月約4萬、5萬張，其中有800張搭不到100元。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

台北市長柯文哲要求研究持1280定期票搭乘破萬元的搭乘軌跡，挨批「開吃到飽餐廳卻嫌吃得多」。不過，交通局指出，平均低於1280元每月約4萬、5萬張，其中有800張搭不到100元。

柯文哲6日主持交通會報，指有人持雙北1280交通定期票搭乘破萬元，要求交通局研究搭乘軌跡，直呼「何方神聖」，被批評「開吃到飽餐廳還怪人吃多」，而公運處也指出，搭到萬元的是個位數，似乎是隨意搭車，漫無目的。

不僅如此，1280定期票還扯出案外案，公運處追查發現，有司機為賺載客獎金狂刷定期票衝業績，已開罰新台幣9萬元並追回補助款。

交通局運輸管理科長廖苑伶先前指出，每月平均搭乘金額為1600元。而數據顯示，每月搭不到1280元的約有4萬、5萬張，其中有800張搭不到100元，接近1280元的有3萬多張。

交通局分析，民眾搭不到1280元，可能跟卡票消磁、損毀或斷裂有關，也有些民眾到外縣市求學與就業，或出差也有可能，甚至跟其他悠遊卡混淆的也有。

此外，1280定期票可退票，只是退票限期限內辦理，因使用後，首日扣款180元、第二天起每日130元，還有退票手續費20元，若啟用後10天才退票，卡片內就會沒有錢可退，也有可能成為民眾搭不到1280元的因素。

吃到飽 柯文哲 悠遊卡

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