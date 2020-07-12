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侯友宜頻找鄰近諸侯拚市政 議員：跟北市關係反而不好

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動。記者吳亮賢／攝影

新北市長侯友宜上任以來，力拚市政少講藍綠，疫情爆發時，與基隆市長林右昌頻頻商討區域防疫，隨著疫情趨緩，又跟宜蘭縣長林姿妙合推「新宜連線漁港觀光」，今再和桃園市長鄭文燦共同出席兩市步道串聯啟用。對此新北市議員何博文認為，跟鄰近縣市建立良好關係、互惠交流，必須給予肯定，「但跟台北市關係反而不太好」，應再加強兩市溝通。

侯友宜就職不到一個月即親自造訪基隆市府，與林右昌互讚「老朋友、好厝邊」，並針對兩市城市發展等議題進行交流，打破藍綠隔閡意味鮮明，另也不斷與鄰近宜蘭、桃園縣市長合作，推出跨市建設、互惠政策，希望打造共榮生活圈。

隨著疫情趨緩，侯友宜3天內接連跟林姿妙、鄭文燦同台，宣傳漁獲銷售、觀光旅遊，據身邊幕僚透露，接下來也還有跟其他縣市合作的行程；但反觀一橋之隔的台北市，卻不見熱絡互動。

何博文指出，侯友宜與鄰近縣市推動交通、環保、商業等交流，只要對新北市民有好處，都會給予肯定，「但現在有個問題，跟台北市關係反而不太好，像YouBike、捷運票價等問題，幾乎被台北市牽著鼻子走。」

何博文表示，台北市在做任何事之前，應該要充分尊重新北市，「我們地位是平等的，不是誰要跟著誰去做什麼事」，他也認為，雖然有所謂的雙北論壇，但應該要更積極發揮功能，加強兩市溝通。

市議員陳偉杰則認為，從振興經濟開始，與各縣市合推觀光旅遊等活動，讓其他縣市民眾多來新北消費，這對新北市絕對有幫助，「只要牽涉到新北的權益，贊成加強溝通，不須太多政治上的操作，回歸市政就好。」

侯友宜 疫情

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