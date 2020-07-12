聽新聞
test
0:00 / 0:00
駁被架空請辭！劉志光：因健康請辭 無感受上面壓力
台北市社會局長劉志光近日向市長柯文哲請辭獲准，對於外傳請辭理由是因被架空、被當塑膠？劉志光今天出面表示，他確實是因健康因素請辭，對於外傳的架空說，劉志光表示，他從頭到尾沒這感覺，柯市長、副市長都很支持他，也沒有感受到任何來自上頭的壓力，駁斥「架空說」。
劉志光說，他是因1個月前，感覺到頭暈，所以到醫院檢查，初判為腦血管有點狹窄，並開始接受治療，的確是因健康因素請辭。
由於柯文哲挑戰2024總統大位，但團隊人事卻異動頻傳，先前還包括社會局前局長陳雪慧、研考會前主委余家哲、文基會前副執行長張益贍等陸續去職，這次劉志光僅上任3個月便請辭獲准，外傳市府內鬥多。不過劉志光表示，他的確是因健康因素請辭，柯知道後也要他好好保重身體、多休息。
至於辭呈何時生效？劉志光表示，預計7月中去職，不過目前是請假中，並不會到市府上班。去職之後則應該會回到醫界或學校任職。至於誰接任社會局長？劉則表示，這屬於市長權責。
劉志光說，他請辭社會局長，其實個人也覺得蠻可惜，因為當初之所以答應出任，是想做好台北市的弱勢照顧、長照政策，但這次沒有辦法完成任務，未來若有他能力可及部分，他已答應柯市長，會好好協助完成，甚至未來若身體狀況允許，柯市長也不嫌棄，他還是希望能為每個台北市民服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言