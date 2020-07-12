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劉志光：健康因素二度請辭 7月中生效

中央社 / 台北12日電
台北市社會局長劉志光。 聯合報系資料照片／記者趙宥寧攝影
台北市社會局長劉志光。 聯合報系資料照片／記者趙宥寧攝影

台北市社會局長劉志光今天說，他一個多月前檢查發現腦血管有狹窄狀況，醫師建議不能再繼續進行高強度工作，他二度向市長柯文哲口頭請辭，最終獲准，7月中旬生效。

劉志光下午在市政大樓一樓發表聲明，並接受媒體聯訪，他說，辭呈已批准，人事令預計7月中旬生效，目前他休假中，未來將先休養一陣子，視身體情況再回到醫界與學校。

劉志光也是柯文哲自2018年底連任以來，第6名去職的政務官及首長，前5人分別為前都發局長林洲民、前勞動局長賴香伶（現任民眾黨立委）、前副市長鄧家基、前研考會主委余家哲及前社會局長陳雪慧。

而前市府顧問劉嘉仁、前文基會副執行長張益贍則是捲入醜聞自請離職，前副發言人陳冠廷因放話文化而請辭。

劉志光原為台北市立聯合醫院中興院區院長，今年3月從遴選中脫穎而出，接掌社會局，不過，4月上任至今，屢傳因施政沒有亮點導致柯文哲不滿以及下屬越級向副市長蔡炳坤報告業務情形，加上健康因素，近日請辭傳言甚囂塵上。

劉志光聲明指出，關於他的辭職，媒體上有很多版本，有些連他都覺得不可思議，也影響社會局與整個市府士氣，為避免不必要的捕風捉影，他鄭重說明原委。

劉志光說，一個多月前他出現頭暈狀況，檢查發現腦血管有狹窄狀況，醫師建議避免高強度工作，避免影響健康，但因很多業務在推展，所以沒有做最後決定。

他說，沒想到頭暈狀況仍持續，再次前往醫院檢查，得到醫師相同建議，因此，他在三週前向柯文哲提請辭，當時聊很多，柯文哲還要他找時間多休息，工作不要這麼累、壓力不要太大。

劉志光表示，幾星期下來，發現不能繼續高強度工作，所以再度向柯文哲報告，他也強調，他與柯認識非常久，柯知道他不是輕易言退的人，「而且市長也是醫師，非常了解事情嚴重性，才勉予同意」。

劉志光說，人生就是有這麼多的不確定，「即使離開了這個職位，我還是會繼續在能力許可範圍內幫忙，為台北市政府加油」。

柯文哲 醫師

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