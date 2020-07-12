超勵志！橄欖球國手校長 由百米17秒進步到11秒

台南市崇明國中校長陳威介國中畢業時，父親已安排他去當學徒，卻意外到六信打橄欖球。憑著努力，百米速度由17秒，提升到11秒並成了國手；畢業後沒考上大學，他不放棄，留校續讀，進而考上輔大體育系。一路從代課老師到正式老師，進而成為明星國中校長，上進的故事常被橄欖球教練拿來當勵志題材。

成長在石門水庫邊的陳威介說，自己非頂尖學生，只是中規中矩，書沒讀好，高三時未能考上公立學校，因尚有兩名哥哥都在就學中，父親基於經濟的考量，希望他去當賺錢，並安排好在家裡附近的一家餐廳當學徒，未來當銘總舖師。不過老師姜先旺認為這樣的安排，太可惜了，說服父親，讓他去六信打橄欖球。

就這樣隻身來到台南，剛來時，因為身上沒錢，曾3天才吃1碗泡麵。後來因老師和同學的幫忙，才稍有改善。陳威介說，父親因工作的關係，晚上常不在家，自小生活孤單，來到橄欖球隊，過著團體生活，這才有安全感。

不過，因國中沒打過橄欖球，訓練過程相當辛苦，每天下課後繼續留下來操體能，包括拖石輪、拖大卡車輪胎，一訓練就2、3個小時，操到爬不起來，體能崩潰。也因每天持續訓練，體力、技巧愈來愈好，高一時百公尺速度17秒，高二時已12秒，高三再進步到11秒，並當選國手。

「合理是訓練、不合理是磨練」、「月亮就是我的太陽」，陳威介說，六信橄欖球隊選手就是用晚上的練習來超越別人。因此，畢業時沒考上大學，也用這樣的心情來激勵自己，留校改讀夜間部，第2年考上輔大體育系。

「當你離開國手還有什麼光芒？」陳威介說，同學羨慕他是國手，他則羨慕同學的學科好，談話有內容，因此拼命閱讀，想當老師。「教育強調適性」，陳威介表示，自己就是適性發展最佳寫照，因此努力推動閱讀，成就每名孩子。