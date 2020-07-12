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新北桃園登山步道串聯 侯友宜、鄭文燦相約爬山

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動。記者吳亮賢／攝影

新北市、桃園市府今年完成樹林區、鶯歌區、龜山區山林步道整建修繕，串聯起兩市交接處的「大棟山」、「望湖山」及「福源山」步道系統，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦今也相約爬山，共同推廣疫後的山林步道旅遊。侯友宜表示，希望市民們可以一起出來「淘心淘肺」登山健走，讓氧氣進入肺部，越來越健康。

新北市府與桃園市政府今日在兩市交接處「百年大榕樹廣場」辦理 「O2gether新北桃園步道遊，淘心一起走」，以跨域串聯、低碳、近山三大主軸，推廣山無界限的旅遊模式，創造城市新聯結。

侯友宜指出，新北與桃園長期密切合作，腳踏車步道、水庫建設、交通建設都並肩作戰，今天串聯起的山林步道，能夠遠眺台北盆地及林口台地，可說是北台灣最美的山林步道，未來兩市更要繼續「桃新(掏心)合作」，打造串起桃園、新北甚至基隆、宜蘭的山林「微笑曲線」。

鄭文燦表示，新北跟桃園山水相連，跨域的登山步道深受山友喜愛，兩市步道連接後，各項設施也做得更好，希望未來能有更多合作，如同自行車道串連、水庫供水等，「合作面無限，一起努力完成市民願望。」

新北觀旅局表示，今年樹林區、鶯歌區與龜山區間的山林步道整建修繕後，也串聯起兩市交接處的步道系統，沿線包括百年大榕樹、鶯歌石、大棟山405三角點等景點，可俯視樹林、鶯歌及龜山全貌，視野遼闊，市民可藉由火車、公車抵達樹林大同山後出發，一路健行至桃園福源山步道，沐浴在芬多精的氣息中。

觀旅局說，此次步道整建及串聯，沿途林蔭茂密、步道平整，藉由山徑漫遊，提供市民節能減碳又簡易的運動新選擇，未來更希望融合兩市人文風景，發揮加乘力量，創造新經濟及市民幸福指數。

新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦今上午共同出席「新北桃園步道遊，淘心一起走」活動。記者吳亮賢／攝影

侯友宜 鄭文燦

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