中和納骨堂清無主骨骸釋400空位 9月底開放申請

新北市和納骨堂使用近40年，逾2萬個塔位滿載，為了提供民眾所需，新北市民政局近期已將塔內無主骨骸及骨灰植存並進行塔位施工作業，預計在9月底提供400個塔位開放民眾申請。

中和一名柯先生表示，由於家中需求，近日頻頻詢問有關中和納骨堂塔位問題，但一直得不到相關確切的答覆，「市府承辦人員說在動工、公所不確定什麼時候完工、我自己跑了好幾趟現場都不見動工」，讓他感到十分心急，

民政局殯葬管理處長黃秀川表示，共能容納逾2萬個塔位的中和納骨堂已使用近40年，不少民眾反映塔位不足、年代久遠、陳設老舊，為此，市府近期已將堂內無主骨骸及骨灰植存，並進行修繕作業。

黃秀川指出，中和納骨堂修繕工程預計將在7月底完工，後續還需進行驗收及相關作業，預計9月底才會正式完工，屆時將會釋放400個塔位給民眾申請。

另外，也建議民眾可將塔位轉移到鄰近的納骨塔，像是三重、樹林、新店等，這3處將能提供逾5000個塔位，解決民眾塔位需求。