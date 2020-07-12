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免洗餐具增 新北補助店家回收設備

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
疫情關係使得一次用紙餐具用量大增，為了提升回收成效，新北補助自助餐店及便當店購買廢紙餐具回收設施，最高可補助6500元。圖／新北環保局提供
疫情關係使得一次用紙餐具用量大增，為了提升回收成效，新北補助自助餐店及便當店購買廢紙餐具回收設施，最高可補助6500元。圖／新北環保局提供

新冠肺炎疫情改變生活習慣，部分民眾外出用餐未自備餐具，多數選擇使用一次用紙餐具，新北環保局指出，為了提升回收成效，補助自助餐店及便當店購買廢紙餐具回收設施，即日起至8月底，最高可補助6500元。

環保局說，紙餐具（容器）為防水及防油，表面會使用聚乙烯塗層或浸臘方式處理，回時時需要專業的廢紙容器處理廠，把塑膠膜分離再利用，若與與紙類參雜回收，則會造成再利用時的困難，回收食物避將紙餐具、紙類分開回收。

環保局表示，配合環保署政策，推出廢紙餐具回收設施補助方案，店家提供內用座位及一次用紙餐具（包括杯、碗、盤、碟、餐盒及餐盒內盤的紙餐具），就提供補助購買餐具回收設施。

環保局說，補助項目包括紙餐具回收架最高4000元、紅外線語音撥放器最高補助2500元，有意願店家可在8月底前向新北環保局提出補助申請表，經核備申請資格後，就可購買廢紙餐具回設施。

業者若申請補助，必須在10月底前完成設置，環保局指出，會派員實地訪查確認申請店家是否完成設置並符合規定，也會提供「紙餐具循環友善店家」標誌貼紙及宣導海報，讓店家於店內張貼給民眾識別。

環保局說，明上午9點、下午3點在新北板橋農會第2大樓舉辦說明會，相關補助資訊與申請表單，可至新北市資源回收資訊網首頁查詢與下載。

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