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基隆嶼有「象」 她從這角度描出了象鼻、眼耳和牙

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆嶼今年7月開放觀光，從特定角度觀看基隆與像頭大象。市府產發處科長蔡馥嚀用照片「描」出象形，許多人看了都說「有像，有象」。圖／基隆市政府提供
基隆嶼今年7月開放觀光，從特定角度觀看基隆與像頭大象。市府產發處科長蔡馥嚀用照片「描」出象形，許多人看了都說「有像，有象」。圖／基隆市政府提供

新北市深澳有象鼻岩，大自然巧奪天工令人稱奇。基隆嶼今年7月開放觀光，民眾坐船繞島途中，導覽員會介紹基隆嶼從特定角度觀看像頭大象，由於不像象鼻岩易辨，遊客得發揮想像力聯想。市府產業發展處科長蔡馥嚀用照片「描」出象形，許多人看了都說「有像，有象」。

基隆嶼位在台灣北部海面，有「台灣龍珠」美稱。基市府發包整修環島、攻頂步道和旅遊附近設施，7月1日開放民眾登島旅遊，行程分成2合1（繞島+登島）2小時700元，3合1（繞島+登島+燈塔）3.5小時850元。

市府表示，因為通往登塔的步道還沒完工，目前僅接受遊客報名2合1行程。攻頂步道完工後，再開放民眾登上基隆嶼高頂，享受站在台灣龍珠頂端，俯看360度美景的樂趣。

基市府產發處海洋及漁農科長蔡馥嚀說，坐船繞島時，船隻行駛到基隆嶼的北側，導覽都會介紹從這個度看基隆嶼，整座島就像頭大象在戲水。當時在現場用目視，事後觀看一般手機拍攝的照片，發現要有一點點想像力才能「看」到大象。

蔡馥嚀說，後來看了產發處同仁潘祖德搭航繞島時，用廣角拍攝的畫面，發現這樣的取景，大象的身形更易浮現。她試著後製描出象頭、象鼻、象牙、象的眼睛、耳朵和龐大身驅，提供給民眾參考，希望能增添民眾到基隆嶼旅遊的趣味。

基隆嶼旅遊市場去年因由船家在碧砂漁港攬客出海，出現擺攤和低價搶客亂象。也有遊客到了碼頭想遊基隆嶼，卻因人數不足無船可搭，白跑一趟。市府今年採行預約制，遊客須先向船家報名，每日最高1200人，打造基隆嶼旅遊全新品牌。

基隆嶼今年7月開放觀光，民眾坐船繞島途中，從特定角度觀看基隆與像頭大象。圖／基隆市政府提供
基隆嶼今年7月開放觀光，民眾坐船繞島途中，從特定角度觀看基隆與像頭大象。圖／基隆市政府提供

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