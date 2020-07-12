影／連夜搶修永和崩塌路面 穩固地基加強灌漿中

新北市永和區文化路113巷內一處建築工地，因工地地基連續壁破損地下水滲漏，導致馬路下方泥沙往工地方向宣洩，甚至造成巷道路面大面積崩塌、瓦斯管線斷裂造成瓦斯外洩，新北市公務局長詹榮鋒今早表示，經搶修後情況已穩定，今再請技師公會做進一步檢測，並在2到3天內將所有作業完工。

詹榮鋒指出，施工機具往下挖時無法目測底下情況，因此都會有施工風險，此次事件因該處地下基地連續壁14.5公尺處破洞，使泥沙及地下水流入所導致，昨晚已透過灌漿方式來穩固地基，後續將做補強作業，包含漏水點加強灌漿、地基加強灌漿、汙水及排水等生活管線修復，而瓦斯管線已修復完畢。

民眾擔憂，就算修復結構未來房屋及地基仍會有風險，對此，詹榮鋒強調，會在2到3天的工程中做加強灌漿，確保建物底下地基穩固，同時請技師公會針對防護結構做進一步檢查。另外，也針對業者影響公共安全，依建築法開罰9萬並勒令停業，並賠償住戶損失。