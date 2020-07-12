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議員爆陸採購7000萬變0元 新北農業局：疫情所致

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
「賓大華頓」去年與新北農漁會簽定「新北市農漁特產品採購合約」，不過至今採購金額為0元，新北農業局指出，新冠肺炎爆發導致。圖／新北農業局提供
「賓大華頓」去年與新北農漁會簽定「新北市農漁特產品採購合約」，不過至今採購金額為0元，新北農業局指出，新冠肺炎爆發導致。圖／新北農業局提供

「賓大華頓(北京)國際投資管理諮詢公司」去年3月向新北漁會、農會簽約，1年內購買7000萬元的農漁特產品，新北市議員周雅玲指出，，該採購參訪團今年卻說「深感抱歉」，實際採購金額為0元，農漁民遭到欺負。新北農業局表示，新冠肺炎疫情導致，仍持續關心雙方的進度。

「賓大華頓」去年3月在新北副市長吳明機見證下，與新北市農會、淡水區漁會、金山區漁會、萬里區漁會、瑞芳區漁會、貢寮區漁會共同簽定「新北市農漁特產品採購合約」，新北市長侯友宜更在簽約前到場致意。

周雅玲表示，原簽約1年內購買7000萬元的新北農漁特產品，但1年過去採購居然是0元，當初市府大張旗鼓的宣傳中國採購新北市農漁產品的行銷成果，如今宛如是市府背書中國廠商大開芭樂票，欺負新北市農漁民。

周雅玲指出，貢寮區漁會去年10月已經擬具採購同意書，卻不見中國方面回應，但今年3月才得到「深感抱歉」回覆，市府應說清楚採購過程，農漁民只能自力救濟，市府該如何幫助農漁民拚經濟。

新北農業局表示，去年3月雙方簽訂採購意象合約，將後續討論採購品項、價格等細目，去年10月陸方規劃擬優先採購貢寮鮑，貢寮區漁會也擬具採購同意聲明書。

農業局說，但貢寮鮑產季為每年12月開始，去年12月北京新冠肺炎疫情爆發，才造成後續採購造成影響，會持續關心賓大華頓與新北農漁會的聯繫狀況。

「賓大華頓」去年與新北農漁會簽定「新北市農漁特產品採購合約」，不過至今採購金額為0元，新北農業局指出，新冠肺炎爆發導致。圖／新北農業局提供
「賓大華頓」去年與新北農漁會簽定「新北市農漁特產品採購合約」，不過至今採購金額為0元，新北農業局指出，新冠肺炎爆發導致。圖／新北農業局提供

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