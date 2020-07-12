新聞眼／缺少政通人和 柯如何爭大位

台北市長柯文哲明確表態問鼎2024總統大選，雖坦言現階段選，贏的機會很低，但柯近來積極解決大巨蛋工程、提告對決葛特曼，逐一清理戰場，不過柯文哲市長任內，至今人事異動頻繁，缺乏亮眼團隊、施政亮點，總統之路恐障礙重重。

柯文哲擔任台北市長，第一任期已有26名政務官及首長離職，今年至今則有社會局前局長陳雪慧、研考會前主委余家哲走人，還有內鬥之說，柯手下大將、文基會前副執行長張益瞻也緋聞離開團隊。人事異動頻仍，還不乏團隊成員離開時，幾乎與柯撕破臉，「人和」究竟出了什麼問題？

若講「政通」，除了大巨蛋爭議多年、公宅政策戶數打折，雖有西區門戶、鄰里交通改善等計畫，但大家對柯的口水，似乎比政績印象更深，尤其施政滿意度調查，柯文哲常落後侯友宜、鄭文燦等政治明星，已快看不到車尾燈。

如今「柯市長」 身兼「柯主席」，積極備戰地方組織，各縣市趴趴走，遭議員酸是「兼差市長」，但民眾黨黨員大會將至，卻傳出報名人數湊不滿，有流會、滅黨危機，讓柯更是市政、黨務兩頭燒。

柯文哲未來卸下首都市長職位，理應更上層樓，對於他的問鼎總統大位之心，太太陳佩琪在臉書說，要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅，回到現實，選總統非選市長，除了左打藍、右打綠，施政、領導力和團隊班底更是重要。