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永和仲夏夜之夢流行樂曲演唱會 今晚在仁愛公園登場

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
「2020新北市永和仲夏夜之夢」首場活動「狂歡有藝思」演唱會今天晚上在永和仁愛公園登場。記者江婉儀／攝影
「2020新北市永和仲夏夜之夢」首場活動「狂歡有藝思」演唱會今天晚上在永和仁愛公園登場。記者江婉儀／攝影

「2020新北市永和仲夏夜之夢」今天晚上在永和仁愛公園登場，首場活動「狂歡有藝思」演唱會邀請狼人殺歌手邱鋒澤、聲猛女孩陳芳語、實力唱將李千那等人輪番上陣，為現場民眾帶來音樂饗宴。

永和區公所表示，永和仲夏夜之夢連續舉辦第24年，已成為新北市夏季藝文活動的指標，除了今天的流行樂曲演唱會，還有一系列精彩活動，7月18日「永和有藝思」、8月1日「童年有藝思」、8月15日「民歌有藝思」等多元表演活動，讓各年齡層市民都能在夏夜晚風中輕鬆享受藝文饗宴。

公所表示，此次邀請狼人殺歌手邱鋒澤、美聲組合晨悠melFlow、聲猛女孩陳芳語、實力唱將李千那、經典搖滾樂團四分衛及超high嘻哈玖壹壹輪番上陣，多元音樂風格將席捲現場，帶領觀眾享受一場不同的音樂饗宴。　　

此外，民眾參加各場次活動只要索取DM進行集章，參加二場以上即可在8月15日的活動會場兌換摸彩券，將有豐富的抽獎活動，還有機會把最大獎IPhone11抱回家。

經典搖滾樂團四分衛表演。記者江婉儀／攝影
經典搖滾樂團四分衛表演。記者江婉儀／攝影

演唱會 彩券

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