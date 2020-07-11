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蔡啟芳肺部移植手術11小時順利 2周觀察期

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
前立委蔡啟芳肺部移植手術11小時順利，未來2周觀察期。圖／取自蔡易餘臉書
前立委蔡啟芳肺部移植手術11小時順利，未來2周觀察期。圖／取自蔡易餘臉書

民進黨嘉義縣立委蔡易餘父親、前立委蔡啟芳，肺阻塞末期，明天66歲生日，上午在台大醫院接受肺部移植手術，經長達11小時手術，晚間7點完成，手術順利，未來2周觀察期，蔡易餘感謝大家關心。

蔡易餘說，「家父從上午8時手術至今11個小時，剛徐紹勳醫生已經出來告知整個移植過程，非常順利，目前已在最後的傷口縫合過程，接下來兩周是否排斥的危險期，謝謝大家！」

蔡啟芳妻子說，「手術順利完成，但還有周觀察期，感謝主賜下了大禮物，我知道今後活著，不再是為自己而活，而是帶著神所賜大禮物耶穌基督生命氣息而活，感謝大家迫切地為啟芳靈命甦醒禱告」。

蔡易餘上午貼臉書及父親躺病床照片說，「上午8點，我父親會進入手術房，昨晚11點緊急通知了哥哥扶原，並且委由弟弟易達代表我們三兄弟，共同決定父親接受肺部移植手術！

謝謝台大醫院徐紹勛醫師帶領的醫護團隊，還有邱泰源醫師協助種種細節，生命就是大自然最好的安排，願一切美好！」大批親友、網友、支持者，留言祝福早日康復。

蔡易餘說，父親長期肺阻塞，情況不好，已到末期，一直等候肺器官移植，終於等到好消息，台大肺部移植手術今年至今成功6例，去年10多例。

手術 蔡易餘 台大醫院

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