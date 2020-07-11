竹市府前廣場噴水設施開放 邀親子清涼一夏

天氣炎熱，為提供親子夏日消暑好去處，新竹市政府府前廣場噴水設施即日起開放，今天下午舉辦水怪來襲！州廳水仗大作戰活動，由好玩的劇團扮成水怪出沒，與大小朋友同樂玩水。

市府行政處長黃任瑋說，噴水池周圍設有護欄，工作人員協助看顧小朋友的安全，可以安全無虞的玩樂，市府也免費提供限量水槍租借，1樓服務中心放置紙毛巾、吹風機、梳子及飲水等供親子使用，如有更衣需求，可使用府內新建的無障礙廁所兼親子廁所。

行政處指出，廣場噴水池水質經過殺菌、消毒，具備游泳池等級的水質衛生，不斷循環再利用，不浪費水資源，噴出的水壓是緩升、緩降，小朋友可以放心玩水。