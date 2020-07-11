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竹市府前廣場噴水設施開放 邀親子清涼一夏

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府府前廣場噴水設施即日起開放，市府歡迎親子來清涼一夏。圖／市府提供
新竹市政府府前廣場噴水設施即日起開放，市府歡迎親子來清涼一夏。圖／市府提供

天氣炎熱，為提供親子夏日消暑好去處，新竹市政府府前廣場噴水設施即日起開放，今天下午舉辦水怪來襲！州廳水仗大作戰活動，由好玩的劇團扮成水怪出沒，與大小朋友同樂玩水。

市府行政處長黃任瑋說，噴水池周圍設有護欄，工作人員協助看顧小朋友的安全，可以安全無虞的玩樂，市府也免費提供限量水槍租借，1樓服務中心放置紙毛巾、吹風機、梳子及飲水等供親子使用，如有更衣需求，可使用府內新建的無障礙廁所兼親子廁所。

行政處指出，廣場噴水池水質經過殺菌、消毒，具備游泳池等級的水質衛生，不斷循環再利用，不浪費水資源，噴出的水壓是緩升、緩降，小朋友可以放心玩水。

行政處指出，府前廣場噴水時間為周一至周五早上8點、中午12點各開放噴水15分鐘，下午5點至7點連續2小時噴水，假日則從下午3點至晚上7點連續4小時不間斷噴水，讓大小朋友玩個夠，歡迎親子來清涼一夏。

新竹市政府府前廣場噴水設施今天起開放，好玩的劇團扮成水怪出沒，與大小朋友同樂玩水。圖／市府提供
新竹市政府府前廣場噴水設施今天起開放，好玩的劇團扮成水怪出沒，與大小朋友同樂玩水。圖／市府提供

親子 水質

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