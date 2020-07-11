影／和平島追日出超夯 火燒雲、10大奇岩與日爭豔

基隆市和平島豆腐岩日出奇景，曾被「美國中文網」選為世界21個世界最美日出觀賞點之一，與美國大峽谷國家公園等知名勝地齊名。和平島公園推出追日行程，得清晨4點就到達園區搶占好位置，雖價格是一般門票的4倍，每周2梯次都秒殺，7月起增為每周3梯次。

「好像鹹蛋黃，好紅啊」一名來自台北的上班族，昨天清晨5點12分，和朋友一起在和平島，她看一到從海面上升起,的日出美景十分的興奮，直說是第一次看到，她用手機拍下日出美照，其他很多人則是用專業相機搶拍這令人感動的日出美景。

還有民眾連夜從南部北上，不少有民眾都是從台北、新北慕名而來，還有一名男子昨天說，他已接連來了4、5次就為了拍下這最美的日出，拍出最滿意的照片

和平島公園4月至9月推出看日出活動，一般入園門票80元，但追日票價要每人300元，原本開放每周三、六2個梯次開放報名，每日限制人數30人。5、6月每梯次都秒殺，十分受到歡迎，7月起每周增為周三、六、日3個梯次。