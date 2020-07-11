金山衛生所將原址重建 預計明年完工啟用

新北市金山區衛生所建築物老舊、空間狹小，已使用38年，衛生局爭取前瞻計畫經費補助、將在原址重建1棟地上5層地下1層的長照一站式服務中心，今天舉辦動土典禮，預計在明年底完工，新北市長侯友宜表示，新衛生所將提供公托、托老等多元性服務，讓偏鄉的長者可以獲得完整照顧。

新衛生所除規劃大廳、診療室、兒童預防保健室、哺集乳室等完善公衛醫療照護空間，也導入AIoT科技，從量測、看診、衰弱篩檢、照護評估、運動處方，可同步建立一套個人的完整健康資料，藉由雲端系統提供衛生所及醫院專科醫師的聯合判讀，甚至應用在居家照護等遠距醫療，將衛生所打造成智能健康照護平台。

衛生局長陳潤秋表示，金山人口數有21226人，65歲以上人口約3400人，佔人口比例16.7%，還比全新北市老年人口比例14.7%還高，可見社區人口老化比例高。

陳潤秋表示，新的金山衛生所將設置長期照顧管理中心，提供個案包含居家醫療、居家護理、居家復健、居家服務、日間照顧、輔具租借及臨托等多元性服務，另規劃日照中心、有FU長照站、長者運動空間，並於頂樓增設療癒性可食農場，將衛生所打造成長期照顧一站式整合性服務中心。

侯友宜表示，金山區衛生所，不僅建築物老舊、空間狹小，已不敷需求，且樑柱龜裂影響建物安全。經衛生局積極向衛福部爭取前瞻計畫經費補助9千萬元，順利在現址興建新大樓，未來可提供偏鄉長輩完整的照顧。

另外，消防局第六救災救護大隊石門分隊新廳舍今天正式啟用，消防局表示，石門分隊現有廳舍老舊空間狹小，無法發揮整體救災統合效能，加上石門地區救災救護需求日漸龐大，新廳舍除提升消防同仁備勤品質外，並加強結構抗震能力，以於重大災害發生時提供備勤支援。