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新北板橋免費運動課 金牌拳擊手林郁婷教直拳

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
台灣東京奧運國手、拳擊世錦賽金牌林郁婷。圖／體育處提供
台灣東京奧運國手、拳擊世錦賽金牌林郁婷。圖／體育處提供

新北市體育處與森林跑站合作，7月到9月在板橋第一運動場推出免費運動課程，首場7月18日「金牌選手教你動」，由台灣奧運國手、拳擊世錦賽金牌林郁婷，攜手金牌教練曾自強，一起傳授拳擊體適能肌力訓練秘笈。

新北市體育處表示，防疫期間板橋第一運動場推出免費戶外運動課程，深受市民朋友喜愛，固定每周三、六、日開設免費運動課程，周三「大小舞王」、周六「金牌選手帶你動」及「運動大補帖」健康講座，及周日「肌動救圓」課程。

其中，7月18日首場金牌選手，就邀請到國家級奧運代表隊拳擊選手林郁婷。林郁婷是新北市出身的拳擊選手，今年3月出征國際資格賽，成功拿下女子57公斤級東京奧運參賽資格。目前她在國家訓練中心培訓，特別利用假日來板橋跟大家一起運動。

林郁婷將從鍛練上肢的直拳、左右勾拳、上勾拳，到鍛練下肢的步伐移位、閃躲技巧等，教市民透過拳擊運動，鍛練全身肌肉。

另，白蘭氏將贈送參與該場活動民眾雙認證鷄精。板橋第一運動場定時定點辦理運動課程與講座，詳細課程資訊可在「新北運動聚點」及「森林跑站」臉書粉絲團搜尋。

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