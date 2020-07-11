綜藝化促銷觀光 陳奕、戴湘儀聯手解謎帶民眾遊秘境

新北市新聞局由市府副發言人戴湘儀、替代役男藝人陳奕完成指定任務，帶民眾瘋玩雙溪，探索少為人知的古道秘境，也介紹各種網美拍照景點。

雙溪區公所規畫「2020新北稼日蒔光─戀戀雙溪荷所在」，「我的新北市」YouTube配合推出頻道戶外遊戲節目「新北好好玩─夏日雙溪特別企畫」，由戴湘儀和陳奕參與。新聞局長蔣志薇表示，市府推廣在地特色、振興旅遊觀光，製作特別企畫，帶領大家到雙溪賞荷、走訪古道、拍美照。

新北兩大主持人使盡全力闖關、解謎，行銷雙溪美景，頂著36度高溫，陳奕襯衫乾了又濕、濕了又乾，但他不以為意。

陳奕說，提到雙溪多以為是台北市的內、外雙溪，很的人不知道新北市有個自然及歷史景觀豐富的雙溪，如今有機會走訪介紹，非常有意義。戴湘儀也表示，雙溪是淡蘭古道的中繼站，造就過往的繁華，如今仍是非常有活力的山城。

他們在雙溪特色景點接受任務挑戰，如在新北最大的上林荷花田限時找到3支旗子；在北勢溪北支流源頭「虎豹潭」拍攝指定經典電影海報；或在雙溪特有人文景觀「誠實菜販一條街」的良心商店完成估價。完成任務才能獲得線索，帶領觀眾前往雙溪秘境「坪溪古道」。

新聞局表示，如今正值荷花季，雙溪區公所即日起至8月22日辦「戀戀雙溪荷所在」活動，標榜「晝觀荷夜賞蓮」，晚上7點到9點將點亮荷花池的LED球燈，白天或夜晚賞荷都另有特色。本月18日及8月22日晚間還有音樂演奏。

完整版夏日雙溪特別企劃：