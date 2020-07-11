會冷的暑假遛小孩方案 家長樂送孩子去冰宮玩

有家長暑假選擇把孩子送到滑冰場，除了小孩不無聊，自己在旁邊等待超涼，甚至得穿外套。雙北符合國際規格的冰場只有台北市的小巨蛋及新北市土城運動中心，另外大直及南港兩處也有簡易型場館。今年暑假較短，但新北市土城運動中心冰宮的夏日營隊報名人數已超出去年的1成。

土城運動中心的冰宮6年前開始營運，大小是小巨蛋的3分之2，最多入館人數上限200人，在冰場上人數若在百人以內較為舒適。暑假平日就可看到大小朋友在場內溜冰，家長則在場邊「納涼」，由於裡面溫度大約為18度，還需要穿外套，堪稱最消暑「遛小孩」去處。

冰宮每到夏季都是旺季，今年6月假日的每日入場人數約在300人，較去年成長7％，雖然看似不多，但由於每次每人可溜4小時，平均下來整天冰場都是滿滿的人，平日也有120人，較去年成長5成。

土城運動中心業務經理李霖表示，推測今年因為新冠肺炎疫情關係，暑假大家不能出國，雖然暑假比往年短，但營隊報名人數目前已比去年多1成，除了溜冰之外，還有進階的曲棍球，另外冰宮也推出冬奧項目「冰壺」，是一種20公斤在冰面推行的壺鈴球。