快訊

印尼女染愛滋仍趴趴走 還曾和台灣男多次性交懷孕

台南爺爺路邊賣芒果遭男子拿來砸頭 引眾怒警追查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會冷的暑假遛小孩方案 家長樂送孩子去冰宮玩

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
土城運動中心的冰宮大小是小巨蛋的3分之2，暑假平日就可看到大小朋友在場內溜冰。記者魏翊庭／攝影
土城運動中心的冰宮大小是小巨蛋的3分之2，暑假平日就可看到大小朋友在場內溜冰。記者魏翊庭／攝影

有家長暑假選擇把孩子送到滑冰場，除了小孩不無聊，自己在旁邊等待超涼，甚至得穿外套。雙北符合國際規格的冰場只有台北市的小巨蛋及新北市土城運動中心，另外大直及南港兩處也有簡易型場館。今年暑假較短，但新北市土城運動中心冰宮的夏日營隊報名人數已超出去年的1成。

土城運動中心的冰宮6年前開始營運，大小是小巨蛋的3分之2，最多入館人數上限200人，在冰場上人數若在百人以內較為舒適。暑假平日就可看到大小朋友在場內溜冰，家長則在場邊「納涼」，由於裡面溫度大約為18度，還需要穿外套，堪稱最消暑「遛小孩」去處。

冰宮每到夏季都是旺季，今年6月假日的每日入場人數約在300人，較去年成長7％，雖然看似不多，但由於每次每人可溜4小時，平均下來整天冰場都是滿滿的人，平日也有120人，較去年成長5成。

土城運動中心業務經理李霖表示，推測今年因為新冠肺炎疫情關係，暑假大家不能出國，雖然暑假比往年短，但營隊報名人數目前已比去年多1成，除了溜冰之外，還有進階的曲棍球，另外冰宮也推出冬奧項目「冰壺」，是一種20公斤在冰面推行的壺鈴球。

此外，夏天大家也愛往海邊走，去年12月底開幕的金山中角灣國際衝浪基地，截至今年6月底，已累積1.5萬人次。日前不到40歲剛上任的金山區長廖武輝，也到中角灣學衝浪、拍宣傳片，他說，中角灣擁有得天獨厚的衝浪地形，基地提供淋浴服務，還有SUP立槳等課程。

不到40歲剛上任的金山區長廖武輝日前到中角灣學衝浪、拍宣傳片。圖／金山區公所提供
不到40歲剛上任的金山區長廖武輝日前到中角灣學衝浪、拍宣傳片。圖／金山區公所提供
土城運動中心的冰宮大小是小巨蛋的3分之2，暑假平日就可看到大小朋友在場內溜冰，家長則在一旁「納涼」，由於裡面只有18度，若沒有溜冰還要穿外套。記者魏翊庭／攝影
土城運動中心的冰宮大小是小巨蛋的3分之2，暑假平日就可看到大小朋友在場內溜冰，家長則在一旁「納涼」，由於裡面只有18度，若沒有溜冰還要穿外套。記者魏翊庭／攝影
不到40歲剛上任的金山區長廖武輝（左）日前到中角灣學衝浪、拍宣傳片。圖／金山區公所提供
不到40歲剛上任的金山區長廖武輝（左）日前到中角灣學衝浪、拍宣傳片。圖／金山區公所提供

中角灣 小巨蛋

延伸閱讀

中小學生暑假淪打掃童工 教團：不合理的勞動教育

趁暑假做職業試探 4科大結合社教館辦展

國中小暑假作業和返校日 教育部尊重縣市權責

三倍券熱 學生打工機會來了

相關新聞

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜都前往新北市金山區參加活動，但2人出席地點不同，被外界解讀為「王不見王」，侯友宜結束第一個...

中角沙灘與小朋友衝海浪 蘇貞昌：1700萬出國客轉地方

行政院長蘇貞昌今天參加中角灣衝浪活動啟動儀式，這是中角國際衝浪基地完成後第一場大型活動，蘇貞昌脫下鞋光光著腳走到沙灘，和...

新北板橋免費運動課 金牌拳擊手林郁婷教直拳

新北市體育處與森林跑站合作，7月到9月在板橋第一運動場推出免費運動課程，首場7月18日「金牌選手教你動」，由台灣奧運國手...

綜藝化促銷觀光 陳奕、戴湘儀聯手解謎帶民眾遊秘境

新北市新聞局由市府副發言人戴湘儀、替代役男藝人陳奕完成指定任務，帶民眾瘋玩雙溪，探索少為人知的古道秘境，也介紹各種網美拍...

會冷的暑假遛小孩方案 家長樂送孩子去冰宮玩

有家長暑假選擇把孩子送到滑冰場，除了小孩不無聊，自己在旁邊等待超涼，甚至得穿外套。雙北符合國際規格的冰場只有台北市的小巨...

影／與蘇揆同時出席不同活動 侯友宜：會找時間打招呼

王不見王？行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜今天上午在金山都有行程，但卻是同時間不同地點，侯友宜表示，有接到中央通知，但因為...

拆除小東門陸橋 板橋居民深夜投燈照明告別

新北市板橋區小東門陸橋今天凌晨拆除，300多名在地居民在市長侯友宜帶領下投燈照明，向它道別，今早已拆除完畢。侯友宜說，具...

親子行程看這！行動書車入兒樂 大安森林公園封街野餐

暑假前親子活動暖身，台北市立圖書館推出行動書車，今、明天將開到兒童新樂園西側廣場，現場也準備好書交換、攝影活動，不僅有得...

1280月票查溢刷 柯文哲：不能隨便

雙北推1280月票，卻有民眾刷破萬元，台北市長柯文哲下令徹查，卻爆出案外案，7名公車司機為賺取載客獎金，狂刷1280月票...

南港東明社宅住宿長照 開幕滿月空床剩不多

台北市南港區工廠林立，若要設立長照機構，常受限於土地使用分區，過去僅有兩家住宿型安養機構，在12區中敬陪末座，長者若有安...

美食新天地／土城鹿角公園 腐乳櫻花蝦麵海味無窮

新北市土城的鹿角公園咖啡坐落在充滿綠蔭的員林街，在當地相當知名。除了多種飲品，也有豐富餐點，包括披薩、排餐、義大利麵、輕...

淯薪虐嬰罰百萬遭撤銷 新北要上訴

新北市永和區淯薪托嬰中心去年爆發虐嬰事件，立院因此修正兒少權法提高罰款金額1倍，當時新北市府重罰淯薪100萬元，並勒令停...

熱門新聞

獨／被影射桃色糾紛 台中市政府副秘書長朱康震請辭獲准

獨／罕見！白沙屯媽今年起駕回鑾都走台1線引熱議

白沙屯媽祖有感應兩度來駐駕 彰化滷肉飯老闆笑呵呵

水上鄉民抗議基地台手機沒訊號崩潰 蔡易餘協調將恢復

就走了！家具行錯過白沙屯媽祖 改到民宅車庫駐駕

白沙屯媽祖過境彰化 女童祈福獲應允感動網友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。