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台中大安沙雕音樂季明落幕 18座沙雕開放到自然風化

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中指標性景點大甲鎮瀾宮、路思義教堂、國家歌劇院、湖心亭，沙雕背面還雕畫出「台中」，讓民眾180度無死角環視沙雕。記者余采瀅／攝影
台中指標性景點大甲鎮瀾宮、路思義教堂、國家歌劇院、湖心亭，沙雕背面還雕畫出「台中」，讓民眾180度無死角環視沙雕。記者余采瀅／攝影

台中大安沙雕音樂季將於明日落幕，台中市府為考量民眾想出國旅遊心情，以「環遊世界文化巡禮」作為沙雕主題，一解民眾出國相思苦，不需舟車勞頓花機票錢，就能在台中大安一次享有五大洲的異國風情。中市府今日表示，截至昨日為止已吸引近30萬的參觀人次，預估最終可望衝破35萬人次。

台中市觀旅局長林筱淇表示，今年精心打造18座環遊世界主題創意沙雕相互串聯，其中融入台中大安在地海洋生態海翁君(鯨魚)意象元素、打造7月1日至8月31日的「台中購物節」沙雕女王，以及橫跨世界五大洲、打造13個國家特色魅力景點，讓現場民眾直呼看得好過癮。

今年大安沙雕音樂季首創中台灣最大型共構式沙雕，結合埃及金字塔、埃及艷后與獅身人面像元素，展現出壯闊綿延的沙雕藝術，吸引不少大小朋友搶著合影留念。另結合台中指標性景點大甲鎮瀾宮、路思義教堂、國家歌劇院、湖心亭，沙雕背面還雕畫出「台中」，讓民眾180度無死角環視沙雕。

而「Q版海洋觀景平台」更成為最新熱門打卡熱點，站上觀景平台還能將18座沙雕盡收眼底，拍下動人的海邊浪漫照，感受台中大安的夏日風情。

觀旅局指出，大安沙雕音樂季明日落幕，歡迎國內外民眾趁著活動落幕前，把握時間到台中遊海線、宿好旅、享美食、購好物；沙雕活動落幕後持續開放民眾自由入場參觀，展期最長至8月31日結束，直至沙雕自然風化損壞為止。

台中大安沙雕音樂季將於明日落幕，今年精心打造18座環遊世界主題創意沙雕相互串聯。記者余采瀅／攝影
台中大安沙雕音樂季將於明日落幕，今年精心打造18座環遊世界主題創意沙雕相互串聯。記者余采瀅／攝影

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