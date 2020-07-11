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中角沙灘與小朋友衝海浪 蘇貞昌：1700萬出國客轉地方

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
中角沙灘與小朋友衝海浪，蘇貞昌： 1700萬出國客轉地方。記者游明煌／攝影
中角沙灘與小朋友衝海浪，蘇貞昌： 1700萬出國客轉地方。記者游明煌／攝影

行政院蘇貞昌今天參加中角灣衝浪活動啟動儀式，這是中角國際衝浪基地完成後第一場大型活動，蘇貞昌脫下鞋光光著腳走到沙灘，和小朋友一起體驗海水的冰涼，大浪沖到他的腳下都是海水。蘇貞昌說，這個基地是中央地方合作好例子，台灣有各種好地方，只是我們都沒有把他整理好，地方、中央來合作，把他做好了，不但國民有地方去，像現在外國不適合去的時候，正是把1700萬出國客轉回在地方好時機。

蘇貞昌說，他剛才一路走來，看到沙灘變得好乾淨，看到整個建設都完成，真的很感謝相關的工作同仁，從交通部觀光局、地方新北市政府，還有現場的工作同仁，他希望一定要維持這個水準，因為這是一個非常漂亮，國際客都喜歡來的地方，同時讓所有相關設施都維持高的水準，不但讓來的人喜歡再來，而且讓父母親喜歡帶著孩子來，讓孩子可以接近海洋，孩子們來、泳客來、衝浪客來，變得很安全，希望從細節開始注意，才會把事情都做好。

被問到去年光是來視察衝浪基地就蠻多次，當時也有跟新北市長侯友宜一起討論及做一些設備，是不是中央、地方一起來催生這個衝浪基地，中央地方一條心來拚國旅經濟、觀光？

蘇貞昌說，中角灣衝浪基地，我們都知道是好地方、好的一個條件，他去年當行政院長第一次院會，侯市長也提出希望來做，第二天我就到現場，投入9000萬，去年底很感謝交通部立刻完成。不但這樣，還讓教育部投入4000萬，在這裡有中角國小、金山高中，大家一路訓練選手。其實只要讓條件做好，各地的孩子都會來，年輕人也進來，我希望賴品妤以後不要只有cosplay，應該可以下來，她的條件很好，可以讓大家看看，整個各方面都能夠活動。

蘇貞昌表示，台灣有各種好地方，只是我們都沒有把他整理好，地方、中央來合作，把他做好了，不但國民有地方去，像現在外國不適合去的時候，正是把1,700萬出國客轉回在地方，而且發覺自己的地方、自己家鄉這麼好，反而以後會留在地方，也是促進地方發展。同時，我們也中央、地方一起合作，像這次中央推三倍券，新北市政府就不斷加碼而且一再宣傳，我覺得這就是一個合作很好的地方，這樣一起合作讓台灣變得更好，是人民最大獲益。

北觀處今天有邀侯市長，但他沒有出席。蘇貞昌說，侯市長有特別打電話來說明，他知道地方首長實在是非常忙，我們都要互相體諒，總之，大家立場一樣、角度一樣，這樣就很好，有些時候分工合作也是可以。

中角沙灘與小朋友衝海浪，蘇貞昌： 1700萬出國客轉地方。記者游明煌／攝影
中角沙灘與小朋友衝海浪，蘇貞昌： 1700萬出國客轉地方。記者游明煌／攝影
中角沙灘與小朋友衝海浪，蘇貞昌： 1700萬出國客轉地方。記者游明煌／攝影
中角沙灘與小朋友衝海浪，蘇貞昌： 1700萬出國客轉地方。記者游明煌／攝影
中角沙灘與小朋友衝海浪，蘇貞昌： 1700萬出國客轉地方。記者游明煌／攝影
中角沙灘與小朋友衝海浪，蘇貞昌： 1700萬出國客轉地方。記者游明煌／攝影

蘇貞昌 行政院

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