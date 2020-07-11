獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜都前往新北市金山區參加活動，但2人出席地點不同，被外界解讀為「王不見王」，侯友宜結束第一個行程後，在前往石門的路上「半路攔截」蘇貞昌的座車，讓蘇的隨扈嚇了一跳，2人除了互相勉勵要一起打拚，提及冷氣補助政策，蘇貞昌對侯友宜說：「你最會講，中央確實要補助來減少地方負擔」。

侯友宜結束金山衛生所動土典禮行程後，在去石門的行程中途前往中角灣衝浪基地，蘇貞昌正準備要離開時，侯友宜直接攔車上去跟坐在車上的蘇貞昌打招呼，跟在後面的隨扈見狀很訝異，馬上從車上衝下來跑到蘇貞昌車旁。