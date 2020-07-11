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獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說
行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜都前往新北市金山區參加活動，但2人出席地點不同，被外界解讀為「王不見王」，侯友宜結束第一個行程後，在前往石門的路上「半路攔截」蘇貞昌的座車，讓蘇的隨扈嚇了一跳，2人除了互相勉勵要一起打拚，提及冷氣補助政策，蘇貞昌對侯友宜說：「你最會講，中央確實要補助來減少地方負擔」。
侯友宜結束金山衛生所動土典禮行程後，在去石門的行程中途前往中角灣衝浪基地，蘇貞昌正準備要離開時，侯友宜直接攔車上去跟坐在車上的蘇貞昌打招呼，跟在後面的隨扈見狀很訝異，馬上從車上衝下來跑到蘇貞昌車旁。
蘇貞昌先看車窗，侯友宜對他說：「不好意思行程來不及，所以在半路攔車」，蘇貞昌則說回：「沒關係，不要這樣說，都在做自己該做的事情！」，侯友宜也追問，蘇貞昌有無要交代地方要做的事情，蘇貞昌提到冷氣補助指侯友宜「你最會說、你說的都對、中央的確要補助，來減少地方負擔」，侯友宜感謝蘇貞昌對政策的幫助，兩個人互相勉勵打氣，蘇貞昌還拍了拍侯友宜的肩膀，強調「2個人一起打拚」才離開中角灣。
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