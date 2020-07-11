拆除小東門陸橋 板橋居民深夜投燈照明告別
新北市板橋區小東門陸橋今天凌晨拆除，300多名在地居民在市長侯友宜帶領下投燈照明，向它道別，今早已拆除完畢。侯友宜說，具有意義的工程建設即將謝幕，雖然依依不捨，但還是要送它走，讓城市更進步。
小東門陸橋於47年前建成， 位在板橋北門街、文化路一段口，過去是板橋古城小東門所在位置，因而得名。當時是板橋國小等學校通勤陸橋，如今隨著時代變遷及陸橋老舊，配合市府打造府中美學示範基地計畫，決定拆除，卻也意外讓失去47年的天際線重現。
拆除時間今天凌晨12點才開始，但昨晚8點多就有人陸續到場，為小東門陸橋拍照留念，追憶過去。50歲的林姓居民表示，以前放學和同學排好路隊，爬上天橋一路嘻鬧回家，過去未拆除不知道珍惜，如今決定拆除，過去記憶一下子全都湧了上來，覺得有點難過。
市府訪查時也有人說，他從板橋國小畢業時還沒有天橋，還要校外糾察隊協助其他同學過馬路，上重慶國中天橋才建造，想不到一晃已經47年，自己都從少年邁入中年，逼近老年了。
侯友宜和市議員葉元之、黃石里長吳聰榮等人約深夜11點半到場，先由養工處長馮兆麟簡報，再帶領現場民眾向小東門陸橋告別。他們以小手電筒照射即將拆除的陸橋，讓它煥發最後的光芒，隨後由工務人員吊離拆除，再由扢板車載送離開。原本工務局準備100份雞排，但民眾參與人數太多，後來追加到300份。
小東門陸橋是新北市升格以來拆除的第24座陸橋，未來三重國小、忠孝、新店大鵬、板橋民權、土城明德、八里國小6座陸橋也規畫陸續拆除。
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